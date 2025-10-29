Посланець путіна заявив, що війна в Україні завершиться протягом року після контактів із командою Трампа – Reuters

Спеціальний посланець рф кирило дмитрієв заявив, що війна в Україні може припинитися протягом наступного року. Про це він повідомив на інвестиційній конференції у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді після повернення зі Сполучених Штатів, де мав зустрічі з представниками адміністрації Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Ми впевнені, що ми на шляху до миру, і як миротворці ми повинні зробити це можливим

На запитання, чи можливе завершення війни протягом року, російський чиновник відповів: "Я вважаю, що так". За його словами, під час перебування у США сторони обговорювали можливість "дипломатичного вирішення" конфлікту між росією та Україною.

Посланець путіна заявляє у США про мир на тлі нових санкцій, поки соловйов погрожує знищити українські міста - Коваленко

дмитрієв, який очолює російський фонд прямих інвестицій, також просував ідею стратегічної співпраці між США, Саудівською Аравією та росією як провідними державами у сфері природних ресурсів. Він наголосив, що таке партнерство, на його думку, може "зробити світ безпечнішим".

Зараз люди зосереджені на регіональному конфлікті, який існує навколо росії, але ми не хочемо, щоб він переріс у більший конфлікт. І для цього ми повинні робити краще, ніж робили досі, а не гірше