Ексклюзив
12:21 • 2152 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
11:54 • 10932 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
09:51 • 10995 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
07:00 • 48397 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 42433 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 43938 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 113147 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 58881 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 54018 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 78460 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
07:00 • 48370 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 51040 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні28 жовтня, 16:50 • 113131 перегляди
"путін знову всіх переграв"? Представник кремля дмітрієв подає до суду на The Washington Post

Київ • УНН

 • 1182 перегляди

Спеціальний представник російського диктатора володимира путіна кірілл дмітрієв подає до суду на The Washington Post через приписану йому цитату "путін знову всіх переграв". Газета посилалася на його публікацію в Telegram, де він зробив репост аналогічних слів.

"путін знову всіх переграв"? Представник кремля дмітрієв подає до суду на The Washington Post

Спеціальний представник російського диктатора володимира путіна кірілл дмітрієв вирішив подати в суд на газету The Washington Post через цитату "путін знову всіх переграв". Про це він написав у соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

18 жовтня на сайті газети вийшов матеріал про телефонну розмову президентів рф і США володимира путіна і Дональда Трампа, в якій Дмитрієву приписали слова: "Підсумок турне Президента України Володимира Зеленського одним реченням - путін знову всіх переграв". Сама газета посилалась на публікацію дмітрієва в Telegram, де він зробив репост публікації з аналогічними словами.

У відповідь дмітрієв почав вимагати від газети спростувань і вибачень, а також звернувся в суд. Спочатку газета не виправила публікацію, але згодом на сайті видання з’явилось уточнення.

Однак дмітрієву і цього здалось мало: він зажадав виправлень в друкованому варіанті даної публікації.

Нагадаємо

Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав спеціального посланця рф кирила дмитрієва "російським пропагандистом". Це сталось під час інтерв’ю американським ЗМІ після запроваджень санкцій щодо російських компаній "лукойл" і "роснєфть".

Євген Устименко

