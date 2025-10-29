"путін знову всіх переграв"? Представник кремля дмітрієв подає до суду на The Washington Post
Спеціальний представник російського диктатора володимира путіна кірілл дмітрієв вирішив подати в суд на газету The Washington Post через цитату "путін знову всіх переграв". Про це він написав у соцмережі "Х", передає УНН.
Деталі
18 жовтня на сайті газети вийшов матеріал про телефонну розмову президентів рф і США володимира путіна і Дональда Трампа, в якій Дмитрієву приписали слова: "Підсумок турне Президента України Володимира Зеленського одним реченням - путін знову всіх переграв". Сама газета посилалась на публікацію дмітрієва в Telegram, де він зробив репост публікації з аналогічними словами.
У відповідь дмітрієв почав вимагати від газети спростувань і вибачень, а також звернувся в суд. Спочатку газета не виправила публікацію, але згодом на сайті видання з’явилось уточнення.
Однак дмітрієву і цього здалось мало: він зажадав виправлень в друкованому варіанті даної публікації.
Нагадаємо
Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав спеціального посланця рф кирила дмитрієва "російським пропагандистом". Це сталось під час інтерв’ю американським ЗМІ після запроваджень санкцій щодо російських компаній "лукойл" і "роснєфть".