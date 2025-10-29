"путин снова всех переиграл"? Представитель кремля дмитриев подает в суд на The Washington Post
Киев • УНН
Специальный представитель российского диктатора владимира путина кирилл дмитриев подает в суд на The Washington Post из-за приписанной ему цитаты "путин снова всех переиграл". Газета ссылалась на его публикацию в Telegram, где он сделал репост аналогичных слов.
Специальный представитель российского диктатора владимира путина кирилл дмитриев решил подать в суд на газету The Washington Post из-за цитаты "путин снова всех переиграл". Об этом он написал в соцсети "Х", передает УНН.
Детали
18 октября на сайте газеты вышел материал о телефонном разговоре президентов рф и США владимира путина и Дональда Трампа, в котором дмитриеву приписали слова: "Итог турне Президента Украины Владимира Зеленского одним предложением - путин снова всех переиграл". Сама газета ссылалась на публикацию Дмитриева в Telegram, где он сделал репост публикации с аналогичными словами.
В ответ дмитриев начал требовать от газеты опровержений и извинений, а также обратился в суд. Сначала газета не исправила публикацию, но впоследствии на сайте издания появилось уточнение.
Однако дмитриеву и этого показалось мало: он потребовал исправлений в печатном варианте данной публикации.
Напомним
Министр финансов США Скотт Бессент назвал специального посланника рф кирилла дмитриева "российским пропагандистом". Это произошло во время интервью американским СМИ после введения санкций в отношении российских компаний "Лукойл" и "Роснефть".