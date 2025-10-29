"путин снова всех переиграл"? Представитель кремля дмитриев подает в суд на The Washington Post

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Эксклюзив
12:21 • 270 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
11:54 • 5562 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
09:51 • 8808 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
07:00 • 45761 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
06:50 • 41211 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 43400 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 111642 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 58813 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 53955 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 78441 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
"Летает на словах": в СНБО дали оценку заявлениям кремля об успешных испытаниях "Буревестника"29 октября, 02:23 • 37831 просмотра
КНДР испытала новую стратегическую крылатую ракету накануне визита Трампа в Южную Корею29 октября, 04:30 • 36045 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту06:30 • 48057 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto06:46 • 28495 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo08:05 • 20296 просмотра
публикации
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto11:54 • 5430 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto11:14 • 9740 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
07:00 • 45710 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту06:30 • 48471 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет28 октября, 16:50 • 111616 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Виктор Орбан
Роберт Фицо
Даниэль Эк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Китай
Польша
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo08:05 • 20604 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto06:46 • 28803 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 28403 просмотра
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вируснойPhoto28 октября, 17:10 • 30712 просмотра
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto28 октября, 13:18 • 38170 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Forbes
Financial Times
Холм

"путин снова всех переиграл"? Представитель кремля дмитриев подает в суд на The Washington Post

Киев • УНН

 • 600 просмотра

Специальный представитель российского диктатора владимира путина кирилл дмитриев подает в суд на The Washington Post из-за приписанной ему цитаты "путин снова всех переиграл". Газета ссылалась на его публикацию в Telegram, где он сделал репост аналогичных слов.

"путин снова всех переиграл"? Представитель кремля дмитриев подает в суд на The Washington Post

Специальный представитель российского диктатора владимира путина кирилл дмитриев решил подать в суд на газету The Washington Post из-за цитаты "путин снова всех переиграл". Об этом он написал в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

18 октября на сайте газеты вышел материал о телефонном разговоре президентов рф и США владимира путина и Дональда Трампа, в котором дмитриеву приписали слова: "Итог турне Президента Украины Владимира Зеленского одним предложением - путин снова всех переиграл". Сама газета ссылалась на публикацию Дмитриева в Telegram, где он сделал репост публикации с аналогичными словами.

В ответ дмитриев начал требовать от газеты опровержений и извинений, а также обратился в суд. Сначала газета не исправила публикацию, но впоследствии на сайте издания появилось уточнение.

Однако дмитриеву и этого показалось мало: он потребовал исправлений в печатном варианте данной публикации.

Напомним

Министр финансов США Скотт Бессент назвал специального посланника рф кирилла дмитриева "российским пропагандистом". Это произошло во время интервью американским СМИ после введения санкций в отношении российских компаний "Лукойл" и "Роснефть".

Евгений Устименко

ПолитикаНовости МираМультимедиа
Энергетика
Социальная сеть
Владимир Путин
Telegram
Вашингтон Пост
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты