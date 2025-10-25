Спеціальний посланець російського диктатора володимира путіна з питань інвестицій та економічного співробітництва кирило дмитрієв "бігає по етерах в США і розповідає, як росія хоче миру і як росія не боїться санкцій", при цьому робить це одразу після санкцій, запроваджених Дональдом Трампом. Про це написав у Telegram керівник Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, при цьому росія відмовляється припиняти вогонь, а дмітрієв бреше про "наближення дипломатичного вирішення війни", хоча наближенням було б припинення вогню.

У той же час, всю цю біганину дмітрієва, яка насправді є спробою росії випросити в США відсутність нових санкцій, які вже анонсовані (а росія і далі хоче воювати, але не хоче санкції) множить на нуль пропагандист соловйов, який сипле погрозами знищити Одесу, Харків, Київ та інші міста - зазначив Коваленко.

Він додав, що Китай, як і Індія, за нинішніх умов може припинити повністю купувати російську нафту.

"І це ще санкції поки доволі лайтові вийшли. У той же час, навіть зараз за оцінками російського Центробанку економіка рф в стагнації і гальмує навіть єдина галузь, яка показувала ріст протягом війни - ВПК", - резюмував керівник ЦПД.

Нагадаємо

Спеціальний посланець путіна кирило дмитрієв вважає, що росія, США та Україна близькі до дипломатичного вирішення питання війни. Він зазначив, що зустріч Трампа і путіна не скасована і відбудеться пізніше.

У росії вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну пов'язані з ВПК галузі перейшли до стагнації або скорочення виробництва. До цього вони майже три роки поспіль демонстрували двозначні темпи зростання.

