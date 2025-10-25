$41.900.00
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Посланець путіна у Вашингтоні окреслив "головні умови" для швидкого закінчення війни в Україні

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Спецпредставник путіна кирило дмитрієв під час візиту до США окреслив головні умови для врегулювання війни. Серед них – гарантії безпеки для України, територіальне питання в російськомовних районах та нейтральний статус України.

Посланець путіна у Вашингтоні окреслив "головні умови" для швидкого закінчення війни в Україні

Спецпредставник диктатора володимира путіна з питань інвестицій та економічного співробітництва кирило дмитрієв під час візиту до США перерахував ключові елементи для врегулювання війни, яку веде рф в Україні. Про це він заявив в інтерв’ю Fox News, пише УНН.

Я значною мірою зосереджений на економіці, інвестиціях та загальних відносинах з США, а також на тому, щоб діалог тривав. Але, думаю, є декілька ключових елементів. Один з них - це гарантії безпеки для України. І рф сказала "так", росія відкрита до гарантій безпеки для України

- зазначив дмитрієв.

За його словами, рішення можливе швидко, якщо узгодити кілька питань, серед яких: гарантії безпеки для України, для розгляду яких РФ відкрита; територіальне питання в районах із російськомовним населенням; нейтральний статус України, "необхідний для безпеки РФ".

Напередодні російський диктатор володимир путін відправив до США свого посланця кирила дмитрієва. Очікується, що в суботу дмитрієв зустрінеться із спецпосланцем Білого дому Свівом Віткоффом.

Пізніше дмитрієв підтвердив свій візит до США для давно запланованої зустрічі. Він заявив, що діалог продовжиться, незважаючи на нещодавні недружні кроки та санкції США проти російських нафтових компаній.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Fox News
Сполучені Штати Америки
Україна