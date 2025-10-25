Посланець путіна у Вашингтоні окреслив "головні умови" для швидкого закінчення війни в Україні

Спецпредставник диктатора володимира путіна з питань інвестицій та економічного співробітництва кирило дмитрієв під час візиту до США перерахував ключові елементи для врегулювання війни, яку веде рф в Україні. Про це він заявив в інтерв’ю Fox News, пише УНН.

Я значною мірою зосереджений на економіці, інвестиціях та загальних відносинах з США, а також на тому, щоб діалог тривав. Але, думаю, є декілька ключових елементів. Один з них - це гарантії безпеки для України. І рф сказала "так", росія відкрита до гарантій безпеки для України