Посланник путина в Вашингтоне очертил "главные условия" для скорейшего окончания войны в Украине

Спецпредставитель диктатора владимира путина по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев во время визита в США перечислил ключевые элементы для урегулирования войны, которую ведет рф в Украине. Об этом он заявил в интервью Fox News, пишет УНН.

Я в значительной степени сосредоточен на экономике, инвестициях и общих отношениях с США, а также на том, чтобы диалог продолжался. Но, думаю, есть несколько ключевых элементов. Один из них — это гарантии безопасности для Украины. И рф сказала "да", россия открыта к гарантиям безопасности для Украины