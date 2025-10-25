Посланник путина в Вашингтоне очертил "главные условия" для скорейшего окончания войны в Украине
Киев • УНН
Спецпредставитель путина кирилл дмитриев во время визита в США очертил главные условия для урегулирования войны. Среди них – гарантии безопасности для Украины, территориальный вопрос в русскоязычных районах и нейтральный статус Украины.
Спецпредставитель диктатора владимира путина по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев во время визита в США перечислил ключевые элементы для урегулирования войны, которую ведет рф в Украине. Об этом он заявил в интервью Fox News, пишет УНН.
Я в значительной степени сосредоточен на экономике, инвестициях и общих отношениях с США, а также на том, чтобы диалог продолжался. Но, думаю, есть несколько ключевых элементов. Один из них — это гарантии безопасности для Украины. И рф сказала "да", россия открыта к гарантиям безопасности для Украины
По его словам, решение возможно быстро, если согласовать несколько вопросов, среди которых: гарантии безопасности для Украины, для рассмотрения которых рф открыта; территориальный вопрос в районах с русскоязычным населением; нейтральный статус Украины, "необходимый для безопасности рф".
Напомним
Накануне российский диктатор владимир путин отправил в США своего посланника Кирилла Дмитриева. Ожидается, что в субботу Дмитриев встретится со спецпосланником Белого дома Свивом Виткоффом.
Позже Дмитриев подтвердил свой визит в США для давно запланированной встречи. Он заявил, что диалог продолжится, несмотря на недавние недружественные шаги и санкции США против российских нефтяных компаний.
Посланник путина в США похвалил Зеленского и заявил о "близости к дипломатическому решению" вопроса войны в Украине25.10.25, 08:25 • 9902 просмотра