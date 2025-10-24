ВПК росії вперше за три роки скорочує виробництво - ЗМІ

$41.900.14
17:15 • 11411 перегляди
Завтра Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
16:33 • 16685 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
24 жовтня, 15:19 • 17524 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
24 жовтня, 14:29 • 22622 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
24 жовтня, 12:52 • 20620 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 37071 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
24 жовтня, 12:17 • 24768 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
24 жовтня, 12:13 • 19684 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 27841 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 73451 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40 • 33559 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"24 жовтня, 12:41 • 14965 перегляди
Окупанти спрямували дрон на потяг Львів-Краматорськ: пошкоджено три вагони24 жовтня, 13:52 • 6140 перегляди
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55 • 10748 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 16:47 • 13292 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 16:47 • 13311 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 37071 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40 • 33581 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto24 жовтня, 11:32 • 34283 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 73451 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Сі Цзіньпін
Густаво Петро
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Китай
Європа
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55 • 10765 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"24 жовтня, 12:41 • 14982 перегляди
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайтіPhoto24 жовтня, 09:50 • 28457 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto24 жовтня, 07:30 • 51697 перегляди
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 34956 перегляди
ВПК росії вперше за три роки скорочує виробництво - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1116 перегляди

Вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну, пов'язані з ВПК галузі в росії перейшли до стагнації або скорочення виробництва. Це сталося після майже трирічного двозначного зростання.

ВПК росії вперше за три роки скорочує виробництво - ЗМІ

У росії вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну пов'язані з ВПК галузі перейшли до стагнації або скорочення виробництва. До цього вони майже три роки поспіль демонстрували двозначні темпи зростання, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на дані росстату, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що військово-промисловий сектор рф, на який припадали трильйонні бюджетні витрати, зіштовхнувся із різким уповільненням зростання.

Так, випуск готових металевих виробів, який 2023 року зріс на 26,4%, а 2024-го - на 31,6%, у вересні 2025 року скоротився на 1,6% у річному вираженні. Виробництво транспортних засобів, включаючи танки та БМП, уповільнило зростання до 6% проти 61% місяцем раніше. Порівняно із серпнем спад склав 20%.

За словами аналітиків, спад в оборонних галузях потягнув униз весь індекс обробної промисловості, який у вересні зріс лише на 0,4% проти 2,4% у серпні. Головний економіст Альфа-банку Наталія Орлова пов'язує це із проблемами бюджету.

За її словами, залежний від держоборонзамовлень машинобудівний комплекс також показав зниження на 0,1% після зростання на 15,7% місяцем раніше. Експерт вважає, що посилення бюджетної політики може призвести до подальшого уповільнення промислового зростання найближчими місяцями.

Нагадаємо

За даними Служби зовнішньої розвідки, прострочена заборгованість із заробітної плати в росії на кінець вересня 2025 року досягла 1,95 млрд рублів, що на 18,6 % більше, ніж місяцем раніше. Порівняно з вереснем 2024 року обсяг боргів зріс у чотири рази.

Краще зараз, ніж ніколи: Зеленський про санкції США проти компаній "роснефть" та "лукойл"24.10.25, 20:05 • 1998 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

