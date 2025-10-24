ВПК росії вперше за три роки скорочує виробництво - ЗМІ
Київ • УНН
У росії вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну пов'язані з ВПК галузі перейшли до стагнації або скорочення виробництва. До цього вони майже три роки поспіль демонстрували двозначні темпи зростання, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на дані росстату, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що військово-промисловий сектор рф, на який припадали трильйонні бюджетні витрати, зіштовхнувся із різким уповільненням зростання.
Так, випуск готових металевих виробів, який 2023 року зріс на 26,4%, а 2024-го - на 31,6%, у вересні 2025 року скоротився на 1,6% у річному вираженні. Виробництво транспортних засобів, включаючи танки та БМП, уповільнило зростання до 6% проти 61% місяцем раніше. Порівняно із серпнем спад склав 20%.
За словами аналітиків, спад в оборонних галузях потягнув униз весь індекс обробної промисловості, який у вересні зріс лише на 0,4% проти 2,4% у серпні. Головний економіст Альфа-банку Наталія Орлова пов'язує це із проблемами бюджету.
За її словами, залежний від держоборонзамовлень машинобудівний комплекс також показав зниження на 0,1% після зростання на 15,7% місяцем раніше. Експерт вважає, що посилення бюджетної політики може призвести до подальшого уповільнення промислового зростання найближчими місяцями.
Нагадаємо
За даними Служби зовнішньої розвідки, прострочена заборгованість із заробітної плати в росії на кінець вересня 2025 року досягла 1,95 млрд рублів, що на 18,6 % більше, ніж місяцем раніше. Порівняно з вереснем 2024 року обсяг боргів зріс у чотири рази.
