Прострочена заборгованість із заробітної плати в росії на кінець вересня 2025 року досягла 1,95 млрд рублів, що на 18,6 % більше, ніж місяцем раніше. Порівняно з вереснем 2024 року обсяг боргів зріс у чотири рази, за даними Служби зовнішньої розвідки.
За даними розвідки, близько 75 % невиплачених зарплат припадає на борги, що виникли саме у 2025 році, ще 20 % – на 2024-й. Основною причиною залишається нестача власних коштів у підприємств. Найбільше заборгованостей накопичено в будівництві (44 %), видобутку корисних копалин (17,5 %) та обробній промисловості (11,6 %).
Проблеми з ліквідністю бізнесу відображаються і в податковій статистиці. За перше півріччя 2025 року федеральна податкова служба росії подала до судів вимоги щодо стягнення податків і зборів на 15 млрд рублів – у сім разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Компанії дедалі рідше сплачують податкові борги добровільно, що змушує податківців шукати примусового стягнення. Погіршення платоспроможності бізнесу посилюється через сповільнення економіки, дорогі кредити та санкційний тиск. За даними за січень–липень, сальдований прибуток компаній зменшився на 8 %, тобто приблизно на 1,5 трлн рублів у грошовому вираженні. Кожне четверте підприємство повідомляє про різке зростання неплатежів з боку контрагентів
На тлі стрімкого падіння прибутковості бізнесу кремль продовжує підвищувати податки, намагаючись зібрати більше грошей для "латання" бюджету. Але спроба обертається замкненим колом: податкова база скорочується, компанії закриваються або переходять у тінь, і влада змушена знову піднімати податки, щоб компенсувати втрати. Парадоксально, але водночас росія планує видати кредити іншим державам на суму 1,8 трлн рублів (понад $18 млрд) – навіть попри те, що всередині країни зростають борги, а економіка захлинається від нестачі грошей, резюмували у розвідці.
