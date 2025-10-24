Долг по зарплате в россии достиг 1,95 млрд рублей: кому задолжали больше всего и почему
Киев • УНН
Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец сентября 2025 года достигла 1,95 млрд рублей, что на 18,6 % больше, чем месяцем ранее. По сравнению с сентябрем 2024 года объем долгов вырос в четыре раза, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.
Детали
По данным разведки, около 75 % невыплаченных зарплат приходится на долги, возникшие именно в 2025 году, еще 20 % – на 2024-й. Основной причиной остается нехватка собственных средств у предприятий. Больше всего задолженностей накоплено в строительстве (44 %), добыче полезных ископаемых (17,5 %) и обрабатывающей промышленности (11,6 %).
Проблемы с ликвидностью бизнеса отражаются и в налоговой статистике. За первое полугодие 2025 года федеральная налоговая служба России подала в суды требования по взысканию налогов и сборов на 15 млрд рублей – в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Компании все реже уплачивают налоговые долги добровольно, что вынуждает налоговиков искать принудительного взыскания. Ухудшение платежеспособности бизнеса усиливается из-за замедления экономики, дорогих кредитов и санкционного давления. По данным за январь–июль, сальдированная прибыль компаний уменьшилась на 8 %, то есть примерно на 1,5 трлн рублей в денежном выражении. Каждое четвертое предприятие сообщает о резком росте неплатежей со стороны контрагентов
На фоне стремительного падения прибыльности бизнеса Кремль продолжает повышать налоги, пытаясь собрать больше денег для "латания" бюджета. Но попытка оборачивается замкнутым кругом: налоговая база сокращается, компании закрываются или переходят в тень, и власти вынуждены снова поднимать налоги, чтобы компенсировать потери. Парадоксально, но в то же время Россия планирует выдать кредиты другим государствам на сумму 1,8 трлн рублей (более $18 млрд) – даже несмотря на то, что внутри страны растут долги, а экономика задыхается от нехватки денег, резюмировали в разведке.
