Эксклюзив
12:47 • 5358 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
12:17 • 8022 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
12:13 • 10221 просмотра
Украину завтра накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
07:57 • 20734 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 55166 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
24 октября, 05:49 • 25429 просмотра
Трамп давит на Путина и Зеленского для прекращения войны - посол США при НАТО
24 октября, 00:17 • 19365 просмотра
ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта
23 октября, 20:21 • 21722 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Эксклюзив
23 октября, 17:55 • 31567 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
23 октября, 17:35 • 29910 просмотра
В пятницу в ряде регионов Украины будут действовать отключения: сколько очередей будут без "света"
Долг по зарплате в россии достиг 1,95 млрд рублей: кому задолжали больше всего и почему

Киев • УНН

 • 304 просмотра

Просроченная задолженность по заработной плате в россии на конец сентября 2025 года достигла 1,95 млрд рублей, что на 18,6 % больше, чем месяцем ранее. По сравнению с сентябрем 2024 года объем долгов вырос в четыре раза, по данным Службы внешней разведки.

Долг по зарплате в россии достиг 1,95 млрд рублей: кому задолжали больше всего и почему

Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец сентября 2025 года достигла 1,95 млрд рублей, что на 18,6 % больше, чем месяцем ранее. По сравнению с сентябрем 2024 года объем долгов вырос в четыре раза, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Детали

По данным разведки, около 75 % невыплаченных зарплат приходится на долги, возникшие именно в 2025 году, еще 20 % – на 2024-й. Основной причиной остается нехватка собственных средств у предприятий. Больше всего задолженностей накоплено в строительстве (44 %), добыче полезных ископаемых (17,5 %) и обрабатывающей промышленности (11,6 %).

"Работают за еду": в сотнях муниципалитетов рф расходы на продукты превышают 50% безналичных платежей - разведка21.10.25, 16:53 • 2589 просмотров

Проблемы с ликвидностью бизнеса отражаются и в налоговой статистике. За первое полугодие 2025 года федеральная налоговая служба России подала в суды требования по взысканию налогов и сборов на 15 млрд рублей – в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Компании все реже уплачивают налоговые долги добровольно, что вынуждает налоговиков искать принудительного взыскания. Ухудшение платежеспособности бизнеса усиливается из-за замедления экономики, дорогих кредитов и санкционного давления. По данным за январь–июль, сальдированная прибыль компаний уменьшилась на 8 %, то есть примерно на 1,5 трлн рублей в денежном выражении. Каждое четвертое предприятие сообщает о резком росте неплатежей со стороны контрагентов 

- говорится в сообщении.

На фоне стремительного падения прибыльности бизнеса Кремль продолжает повышать налоги, пытаясь собрать больше денег для "латания" бюджета. Но попытка оборачивается замкнутым кругом: налоговая база сокращается, компании закрываются или переходят в тень, и власти вынуждены снова поднимать налоги, чтобы компенсировать потери. Парадоксально, но в то же время Россия планирует выдать кредиты другим государствам на сумму 1,8 трлн рублей (более $18 млрд) – даже несмотря на то, что внутри страны растут долги, а экономика задыхается от нехватки денег, резюмировали в разведке.

российские регионы на грани бюджетного кризиса: россияне только в сентябре приобрели 1,94 млн упаковок антидепрессантов - разведка22.10.25, 19:05 • 3190 просмотров

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости Мира
Государственный бюджет
Война в Украине