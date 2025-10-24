ВПК России впервые за три года сокращает производство - СМИ

$41.900.14
48.550.18
ukenru
17:15 • 11218 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
16:33 • 16245 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 17230 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 22340 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 20412 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 36857 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 24714 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 19655 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 27821 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 73303 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
4.8м/с
92%
735мм
Популярные новости
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto24 октября, 11:32 • 33902 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 33168 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 14609 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 10422 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ16:47 • 12893 просмотра
публикации
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ16:47 • 12975 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 36856 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 33244 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto24 октября, 11:32 • 33970 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 73302 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Си Цзиньпин
Густаво Петро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Китай
Европа
Реклама
УНН Lite
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 10488 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 14682 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto24 октября, 09:50 • 28351 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto24 октября, 07:30 • 51593 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 34854 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Тесла Модель Y
Tesla Cybertruck
Отопление

ВПК России впервые за три года сокращает производство - СМИ

Киев • УНН

 • 972 просмотра

Впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину, связанные с ВПК отрасли в России перешли к стагнации или сокращению производства. Это произошло после почти трехлетнего двузначного роста.

ВПК России впервые за три года сокращает производство - СМИ

В России впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину связанные с ВПК отрасли перешли к стагнации или сокращению производства. До этого они почти три года подряд демонстрировали двузначные темпы роста, сообщают российские СМИ со ссылкой на данные Росстата, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что военно-промышленный сектор РФ, на который приходились триллионные бюджетные расходы, столкнулся с резким замедлением роста.

Так, выпуск готовых металлических изделий, который в 2023 году вырос на 26,4%, а в 2024-м - на 31,6%, в сентябре 2025 года сократился на 1,6% в годовом выражении. Производство транспортных средств, включая танки и БМП, замедлило рост до 6% против 61% месяцем ранее. По сравнению с августом спад составил 20%.

По словам аналитиков, спад в оборонных отраслях потянул вниз весь индекс обрабатывающей промышленности, который в сентябре вырос лишь на 0,4% против 2,4% в августе. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова связывает это с проблемами бюджета.

По ее словам, зависимый от гособоронзаказов машиностроительный комплекс также показал снижение на 0,1% после роста на 15,7% месяцем ранее. Эксперт считает, что ужесточение бюджетной политики может привести к дальнейшему замедлению промышленного роста в ближайшие месяцы.

Напомним

По данным Службы внешней разведки, просроченная задолженность по заработной плате в России на конец сентября 2025 года достигла 1,95 млрд рублей, что на 18,6 % больше, чем месяцем ранее. По сравнению с сентябрем 2024 года объем долгов вырос в четыре раза.

Лучше сейчас, чем никогда: Зеленский о санкциях США против компаний "Роснефть" и "Лукойл"24.10.25, 20:05 • 1958 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира
Техника
Военное положение
Война в Украине
Украина