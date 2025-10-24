ВПК России впервые за три года сокращает производство - СМИ
Киев • УНН
Впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину, связанные с ВПК отрасли в России перешли к стагнации или сокращению производства. Это произошло после почти трехлетнего двузначного роста.
В России впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину связанные с ВПК отрасли перешли к стагнации или сокращению производства. До этого они почти три года подряд демонстрировали двузначные темпы роста, сообщают российские СМИ со ссылкой на данные Росстата, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что военно-промышленный сектор РФ, на который приходились триллионные бюджетные расходы, столкнулся с резким замедлением роста.
Так, выпуск готовых металлических изделий, который в 2023 году вырос на 26,4%, а в 2024-м - на 31,6%, в сентябре 2025 года сократился на 1,6% в годовом выражении. Производство транспортных средств, включая танки и БМП, замедлило рост до 6% против 61% месяцем ранее. По сравнению с августом спад составил 20%.
По словам аналитиков, спад в оборонных отраслях потянул вниз весь индекс обрабатывающей промышленности, который в сентябре вырос лишь на 0,4% против 2,4% в августе. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова связывает это с проблемами бюджета.
По ее словам, зависимый от гособоронзаказов машиностроительный комплекс также показал снижение на 0,1% после роста на 15,7% месяцем ранее. Эксперт считает, что ужесточение бюджетной политики может привести к дальнейшему замедлению промышленного роста в ближайшие месяцы.
Напомним
По данным Службы внешней разведки, просроченная задолженность по заработной плате в России на конец сентября 2025 года достигла 1,95 млрд рублей, что на 18,6 % больше, чем месяцем ранее. По сравнению с сентябрем 2024 года объем долгов вырос в четыре раза.
