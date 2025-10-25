Посланник путина заявляет в США о мире на фоне новых санкций, пока соловьев угрожает уничтожить украинские города - Коваленко

$41.900.00
48.550.00
ukenru
25 октября, 11:59 • 12991 просмотра
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
Эксклюзив
25 октября, 10:22 • 23522 просмотра
Переход на "зимнее время": психолог дала советы, как помочь организму адаптироваться
25 октября, 08:59 • 22130 просмотра
Подрыв людей на вокзале в Овруче: производство открыли по трем статьям
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 32086 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
25 октября, 06:30 • 21498 просмотра
Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина
25 октября, 03:58 • 19040 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°Photo
24 октября, 17:15 • 32841 просмотра
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 49034 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 37847 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 38826 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3м/с
84%
743мм
Популярные новости
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 22446 просмотра
В белгородской области заявили о поражении плотины водохранилища25 октября, 10:05 • 9188 просмотра
Как восстановить утраченные документы о праве собственности - разъяснение Минюста25 октября, 10:55 • 6538 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 12512 просмотра
Во львовском вузе во время тематической дискуссии подрались две группы студентов14:04 • 6298 просмотра
публикации
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 22485 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 32079 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 38518 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 60322 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 55142 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Си Цзиньпин
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Белый дом
Покровск
Реклама
УНН Lite
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 12534 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 19339 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 21124 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 23015 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 26035 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
MIM-104 Patriot
Фокс Ньюс
Truth Social

Посланник путина заявляет в США о мире на фоне новых санкций, пока соловьев угрожает уничтожить украинские города - Коваленко

Киев • УНН

 • 756 просмотра

Специальный посланник путина кирилл дмитриев выступает в США, заявляя о желании россии мира и нестрахе перед санкциями. Андрей Коваленко указывает на отказ рф прекращать огонь и подчеркивает, что эти заявления противоречат угрозам российского пропагандиста соловьева уничтожить украинские города.

Посланник путина заявляет в США о мире на фоне новых санкций, пока соловьев угрожает уничтожить украинские города - Коваленко

Специальный посланник российского диктатора Владимира Путина по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев "бегает по эфирам в США и рассказывает, как Россия хочет мира и как Россия не боится санкций", при этом делает это сразу после санкций, введенных Дональдом Трампом. Об этом написал в Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, при этом Россия отказывается прекращать огонь, а Дмитриев лжет о "приближении дипломатического решения войны", хотя приближением было бы прекращение огня.

В то же время, всю эту беготню Дмитриева, которая на самом деле является попыткой России выпросить у США отсутствие новых санкций, которые уже анонсированы (а Россия и дальше хочет воевать, но не хочет санкций) умножает на ноль пропагандист Соловьев, который сыплет угрозами уничтожить Одессу, Харьков, Киев и другие города

- отметил Коваленко.

Он добавил, что Китай, как и Индия, в нынешних условиях может прекратить полностью покупать российскую нефть.

"И это еще санкции пока довольно лайтовые вышли. В то же время, даже сейчас по оценкам российского Центробанка экономика РФ в стагнации и тормозит даже единственная отрасль, которая показывала рост в течение войны - ВПК", - резюмировал руководитель ЦПД.

Напомним

Специальный посланник Путина Кирилл Дмитриев считает, что Россия, США и Украина близки к дипломатическому решению вопроса войны. Он отметил, что встреча Трампа и Путина не отменена и состоится позже.

В России впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину связанные с ВПК отрасли перешли к стагнации или сокращению производства. До этого они почти три года подряд демонстрировали двузначные темпы роста.

Посланник путина в Вашингтоне очертил "главные условия" для скорейшего окончания войны в Украине25.10.25, 19:15 • 2676 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Дональд Трамп
Соединённые Штаты