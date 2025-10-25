Посланник путина заявляет в США о мире на фоне новых санкций, пока соловьев угрожает уничтожить украинские города - Коваленко

Специальный посланник российского диктатора Владимира Путина по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев "бегает по эфирам в США и рассказывает, как Россия хочет мира и как Россия не боится санкций", при этом делает это сразу после санкций, введенных Дональдом Трампом. Об этом написал в Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, при этом Россия отказывается прекращать огонь, а Дмитриев лжет о "приближении дипломатического решения войны", хотя приближением было бы прекращение огня.

В то же время, всю эту беготню Дмитриева, которая на самом деле является попыткой России выпросить у США отсутствие новых санкций, которые уже анонсированы (а Россия и дальше хочет воевать, но не хочет санкций) умножает на ноль пропагандист Соловьев, который сыплет угрозами уничтожить Одессу, Харьков, Киев и другие города - отметил Коваленко.

Он добавил, что Китай, как и Индия, в нынешних условиях может прекратить полностью покупать российскую нефть.

"И это еще санкции пока довольно лайтовые вышли. В то же время, даже сейчас по оценкам российского Центробанка экономика РФ в стагнации и тормозит даже единственная отрасль, которая показывала рост в течение войны - ВПК", - резюмировал руководитель ЦПД.

Напомним

Специальный посланник Путина Кирилл Дмитриев считает, что Россия, США и Украина близки к дипломатическому решению вопроса войны. Он отметил, что встреча Трампа и Путина не отменена и состоится позже.

В России впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину связанные с ВПК отрасли перешли к стагнации или сокращению производства. До этого они почти три года подряд демонстрировали двузначные темпы роста.

