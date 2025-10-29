$42.080.01
Эксклюзив
14:53 • 1448 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
12:54 • 21157 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
12:21 • 19249 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
11:54 • 31987 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
09:51 • 21717 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 65555 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 46426 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 46687 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 113952 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 59165 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
Посланник путина заявил, что война в Украине завершится в течение года после контактов с командой Трампа – Reuters

Киев • УНН

 • 4848 просмотра

Специальный посланник россии кирилл дмитриев заявил, что война в Украине может прекратиться в течение следующего года. Он сообщил об этом после встреч с представителями администрации Дональда Трампа в США.

Посланник путина заявил, что война в Украине завершится в течение года после контактов с командой Трампа – Reuters

Специальный посланник рф кирилл дмитриев заявил, что война в Украине может прекратиться в течение следующего года. Об этом он сообщил на инвестиционной конференции в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде после возвращения из Соединенных Штатов, где имел встречи с представителями администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Мы уверены, что мы на пути к миру, и как миротворцы мы должны сделать это возможным 

– сказал дмитриев.

На вопрос, возможно ли завершение войны в течение года, российский чиновник ответил: "Я считаю, что да". По его словам, во время пребывания в США стороны обсуждали возможность "дипломатического решения" конфликта между россией и Украиной.

Посланник путина заявляет в США о мире на фоне новых санкций, пока соловьев угрожает уничтожить украинские города - Коваленко25.10.25, 21:24 • 9700 просмотров

дмитриев, возглавляющий российский фонд прямых инвестиций, также продвигал идею стратегического сотрудничества между США, Саудовской Аравией и россией как ведущими государствами в сфере природных ресурсов. Он подчеркнул, что такое партнерство, по его мнению, может "сделать мир безопаснее".

Сейчас люди сосредоточены на региональном конфликте, который существует вокруг россии, но мы не хотим, чтобы он перерос в больший конфликт. И для этого мы должны делать лучше, чем делали до сих пор, а не хуже

– подытожил дмитриев.

"путин снова всех переиграл"? Представитель кремля дмитриев подает в суд на The Washington Post29.10.25, 14:12 • 2872 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Reuters
Эр-Рияд
Дональд Трамп
Саудовская Аравия
Соединённые Штаты
Украина