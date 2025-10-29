Посланник путина заявил, что война в Украине завершится в течение года после контактов с командой Трампа – Reuters
Киев • УНН
Специальный посланник россии кирилл дмитриев заявил, что война в Украине может прекратиться в течение следующего года. Он сообщил об этом после встреч с представителями администрации Дональда Трампа в США.
Специальный посланник рф кирилл дмитриев заявил, что война в Украине может прекратиться в течение следующего года. Об этом он сообщил на инвестиционной конференции в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде после возвращения из Соединенных Штатов, где имел встречи с представителями администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Мы уверены, что мы на пути к миру, и как миротворцы мы должны сделать это возможным
На вопрос, возможно ли завершение войны в течение года, российский чиновник ответил: "Я считаю, что да". По его словам, во время пребывания в США стороны обсуждали возможность "дипломатического решения" конфликта между россией и Украиной.
дмитриев, возглавляющий российский фонд прямых инвестиций, также продвигал идею стратегического сотрудничества между США, Саудовской Аравией и россией как ведущими государствами в сфере природных ресурсов. Он подчеркнул, что такое партнерство, по его мнению, может "сделать мир безопаснее".
Сейчас люди сосредоточены на региональном конфликте, который существует вокруг россии, но мы не хотим, чтобы он перерос в больший конфликт. И для этого мы должны делать лучше, чем делали до сих пор, а не хуже
