Специальный посланник рф кирилл дмитриев заявил, что война в Украине может прекратиться в течение следующего года. Об этом он сообщил на инвестиционной конференции в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде после возвращения из Соединенных Штатов, где имел встречи с представителями администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Мы уверены, что мы на пути к миру, и как миротворцы мы должны сделать это возможным

На вопрос, возможно ли завершение войны в течение года, российский чиновник ответил: "Я считаю, что да". По его словам, во время пребывания в США стороны обсуждали возможность "дипломатического решения" конфликта между россией и Украиной.

Посланник путина заявляет в США о мире на фоне новых санкций, пока соловьев угрожает уничтожить украинские города - Коваленко

дмитриев, возглавляющий российский фонд прямых инвестиций, также продвигал идею стратегического сотрудничества между США, Саудовской Аравией и россией как ведущими государствами в сфере природных ресурсов. Он подчеркнул, что такое партнерство, по его мнению, может "сделать мир безопаснее".

Сейчас люди сосредоточены на региональном конфликте, который существует вокруг россии, но мы не хотим, чтобы он перерос в больший конфликт. И для этого мы должны делать лучше, чем делали до сих пор, а не хуже