Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 15322 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 17466 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 16871 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56 • 17445 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14 січня, 14:35 • 16613 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
14 січня, 13:56 • 14645 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
14 січня, 13:18 • 14271 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
14 січня, 13:16 • 12533 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 24530 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
"Пора починати пити": Кая Каллас своєрідно привітала євродепутатів зі святами

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас у приватній розмові з лідерами політичних груп Європарламенту зазначила, що, можливо, настав час почати випивати. За її словами, це пов'язано з нинішніми подіями у світі.

"Пора починати пити": Кая Каллас своєрідно привітала євродепутатів зі святами

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас у приватній розмові з лідерами політичних груп у Європейському парламенті заявила, що, хоча вона не дуже любить випивати, зараз, можливо, саме час почати, враховуючи події по всьому світу. Про це пише Politico, інформує УНН.

Деталі

За інформацією співрозмовників видання, Каллас зробила це висловлювання під час неформальної дискусії, яка відбувалася після того, як євродепутати почали вітати один одного з настанням нового року.

Вона виступала приблизно в той самий час, коли міністри закордонних справ Гренландії та Данії зустрічалися з віце-президентом США Джей Ді Венсом та державним секретарем Марко Рубіо щодо погроз Дональда Трампа захопити арктичний острів

- йдеться у статті.

Вказується, що у відповідь депутати Європарламенту зазначили, що, судячи з усього, "новий рік буде не такий вже й щасливий".

Нагадаємо

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що використання росією ракети "орєшнік" є ескалацією проти України та попередженням для Європи і США.

У ЄС відреагували на арешт Мадуро: Каллас закликала до стриманості та дотримання міжнародного права03.01.26, 19:17 • 13883 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Новий рік
Війна в Україні
Ґренландія
Марко Рубіо
Джей Ді Венс
Кая Каллас
Європейський парламент
Дональд Трамп
Данія
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна