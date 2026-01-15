"Пора починати пити": Кая Каллас своєрідно привітала євродепутатів зі святами
Київ • УНН
Голова дипломатії ЄС Кая Каллас у приватній розмові з лідерами політичних груп Європарламенту зазначила, що, можливо, настав час почати випивати. За її словами, це пов'язано з нинішніми подіями у світі.
Голова дипломатії ЄС Кая Каллас у приватній розмові з лідерами політичних груп у Європейському парламенті заявила, що, хоча вона не дуже любить випивати, зараз, можливо, саме час почати, враховуючи події по всьому світу. Про це пише Politico, інформує УНН.
Деталі
За інформацією співрозмовників видання, Каллас зробила це висловлювання під час неформальної дискусії, яка відбувалася після того, як євродепутати почали вітати один одного з настанням нового року.
Вона виступала приблизно в той самий час, коли міністри закордонних справ Гренландії та Данії зустрічалися з віце-президентом США Джей Ді Венсом та державним секретарем Марко Рубіо щодо погроз Дональда Трампа захопити арктичний острів
Вказується, що у відповідь депутати Європарламенту зазначили, що, судячи з усього, "новий рік буде не такий вже й щасливий".
Нагадаємо
