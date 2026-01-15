$43.180.08
"Пора начинать пить": Кая Каллас своеобразно поздравила евродепутатов с праздниками

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в частной беседе с лидерами политических групп Европарламента отметила, что, возможно, пришло время начать выпивать. По ее словам, это связано с нынешними событиями в мире.

"Пора начинать пить": Кая Каллас своеобразно поздравила евродепутатов с праздниками

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в частной беседе с лидерами политических групп в Европейском парламенте заявила, что, хотя она не очень любит выпивать, сейчас, возможно, самое время начать, учитывая события по всему миру. Об этом пишет Politico, информирует УНН.

Подробности

По информации собеседников издания, Каллас сделала это высказывание во время неформальной дискуссии, которая проходила после того, как евродепутаты начали поздравлять друг друга с наступлением нового года.

Она выступала примерно в то же время, когда министры иностранных дел Гренландии и Дании встречались с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и государственным секретарем Марко Рубио относительно угроз Дональда Трампа захватить арктический остров

- говорится в статье.

Указывается, что в ответ депутаты Европарламента отметили, что, судя по всему, "новый год будет не такой уж и счастливый".

Напомним

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что использование Россией ракеты "Орешник" является эскалацией против Украины и предупреждением для Европы и США.

Вадим Хлюдзинский

