Понад 24 тис. оформлено за програмою "3000 км Україною": хто активно користується та які напрямки найпопулярніші

300 тисяч українців активували програму "3000 км Україною" додатку УЗ. Як повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, програмою активно користуються волонтери, студенти, діти з прифронтових територій, передає УНН.

З моменту старту 3 грудня оформлено понад 24 100 квитків. Програмою активно користуються волонтери, студенти, діти з прифронтових територій. Найпопулярніші напрямки: Київ - Конотоп, Київ - Миколаїв, Харків - Київ, Одеса - Дніпро, Дніпро - Львів - повідомила Свириденко.

За її словами, ініціатива працює в тестовому режимі в потягах з та до прифронтових регіонів. Це дасть можливість родинам відвідати близьких біля лінії фронту або ж мешканцям прифронтових територій переїхати в безпечніші області на зимовий період.

