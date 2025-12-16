Понад 24 тис. оформлено за програмою "3000 км Україною": хто активно користується та які напрямки найпопулярніші

$42.250.05
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
10:57 • 11489 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
10:49 • 15076 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
08:50 • 17211 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 22837 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 21017 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
16 грудня, 03:55 • 21951 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
16 грудня, 02:54 • 29354 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
16 грудня, 02:00 • 21614 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
16 грудня, 01:30 • 19434 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
Напад на українців в польській Познані: реакція МЗС України не забарилась09:27 • 6274 перегляди
Харківщина на аварійних відключеннях, Донеччина повністю знеструмлена, у двох областях без світла понад 700 тис. абонентів - Міненерго09:39 • 16073 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo10:19 • 15712 перегляди
В тимчасово окупованому Криму заявили про "націоналізацію" майна Усика12:00 • 4716 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 12:02 • 10571 перегляди
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ14:38 • 126 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 12:02 • 10678 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo10:19 • 15828 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
15 грудня, 13:38 • 66063 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 61543 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Андрій Сибіга
Мая Санду
Україна
Німеччина
Нідерланди
Польща
Сполучені Штати Америки
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 39808 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 56893 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 57099 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 60853 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 95611 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Дія (сервіс)

Понад 24 тис. оформлено за програмою "3000 км Україною": хто активно користується та які напрямки найпопулярніші

Київ • УНН

 • 550 перегляди

З моменту старту 3 грудня оформлено понад 24 100 квитків. Програмою активно користуються волонтери, студенти, діти з прифронтових територій. Найпопулярніші напрямки: Київ - Конотоп, Київ - Миколаїв, Харків - Київ, Одеса - Дніпро, Дніпро - Львів.

Понад 24 тис. оформлено за програмою "3000 км Україною": хто активно користується та які напрямки найпопулярніші

300 тисяч українців активували програму "3000 км Україною" додатку УЗ. Як повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, програмою активно користуються волонтери, студенти, діти з прифронтових територій, передає УНН.

З моменту старту 3 грудня оформлено понад 24 100 квитків. Програмою активно користуються волонтери, студенти, діти з прифронтових територій.  Найпопулярніші напрямки: Київ - Конотоп, Київ - Миколаїв, Харків - Київ, Одеса - Дніпро, Дніпро - Львів 

- повідомила Свириденко.

За її словами, ініціатива працює в тестовому режимі в потягах з та до прифронтових регіонів. Це дасть можливість родинам відвідати близьких біля лінії фронту або ж мешканцям прифронтових територій переїхати в безпечніші області на зимовий період.

"3000 км Україною" запустили: на які потяги доступні поїздки03.12.25, 10:18 • 3643 перегляди

Антоніна Туманова

Суспільство
Воєнний стан
Війна в Україні
Конотоп
Дніпро (місто)
Україна
Львів
Миколаїв
Одеса
Київ
Харків