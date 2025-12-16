$42.250.05
13:38 • 2616 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
10:57 • 10837 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
10:49 • 14510 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
08:50 • 16692 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 22304 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 20740 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
16 декабря, 03:55 • 21742 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
16 декабря, 02:54 • 29205 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
16 декабря, 02:00 • 21542 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
16 декабря, 01:30 • 19398 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
публикации
Эксклюзивы
Более 24 тыс. оформлено по программе "3000 км по Украине": кто активно пользуется и какие направления самые популярные

Киев • УНН

 • 266 просмотра

С момента старта 3 декабря оформлено более 24 100 билетов. Программой активно пользуются волонтеры, студенты, дети с прифронтовых территорий. Самые популярные направления: Киев - Конотоп, Киев - Николаев, Харьков - Киев, Одесса - Днепр, Днепр - Львов.

Более 24 тыс. оформлено по программе "3000 км по Украине": кто активно пользуется и какие направления самые популярные

300 тысяч украинцев активировали программу "3000 км по Украине" приложения УЗ. Как сообщила премьер Юлия Свириденко, программой активно пользуются волонтеры, студенты, дети из прифронтовых территорий, передает УНН.

С момента старта 3 декабря оформлено более 24 100 билетов. Программой активно пользуются волонтеры, студенты, дети из прифронтовых территорий. Самые популярные направления: Киев - Конотоп, Киев - Николаев, Харьков - Киев, Одесса - Днепр, Днепр - Львов.

- сообщила Свириденко.

По ее словам, инициатива работает в тестовом режиме в поездах из и в прифронтовые регионы. Это даст возможность семьям посетить близких у линии фронта или же жителям прифронтовых территорий переехать в более безопасные области на зимний период.

"3000 км по Украине" запустили: на какие поезда доступны поездки03.12.25, 10:18 • 3641 просмотр

Антонина Туманова

Общество
Военное положение
Война в Украине
Конотоп
Днепр
Украина
Львов
Николаев
Одесса
Киев
Харьков