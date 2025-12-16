Более 24 тыс. оформлено по программе "3000 км по Украине": кто активно пользуется и какие направления самые популярные

300 тысяч украинцев активировали программу "3000 км по Украине" приложения УЗ. Как сообщила премьер Юлия Свириденко, программой активно пользуются волонтеры, студенты, дети из прифронтовых территорий, передает УНН.

С момента старта 3 декабря оформлено более 24 100 билетов. Программой активно пользуются волонтеры, студенты, дети из прифронтовых территорий. Самые популярные направления: Киев - Конотоп, Киев - Николаев, Харьков - Киев, Одесса - Днепр, Днепр - Львов. - сообщила Свириденко.

По ее словам, инициатива работает в тестовом режиме в поездах из и в прифронтовые регионы. Это даст возможность семьям посетить близких у линии фронта или же жителям прифронтовых территорий переехать в более безопасные области на зимний период.

