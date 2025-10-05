Понад 20 атак за поточну добу відбито на Покровському напрямку, бої тривають, ворог намагається прорвати оборону ЗСУ - Генштаб
Київ • УНН
Від початку доби зафіксовано 106 бойових зіткнень, Сили оборони України вживають заходів для недопущення просування противника. На Покровському напрямку відбито 21 атаку, три бойові зіткнення тривають.
Дотепер тривають боєзіткнення на Куп'янському і Південно–Слобожанському напрямках, Торецькому і Краматорському. Про передає УНН із посиланням на Генеральний Штаб України.
Деталі
106 бойових зіткнень з російськими окупантами від початку доби, Сили оборони України вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території.
Сьогодні на Покровському напрямку російські загарбники здійснили 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Золотий Колодязь, Родинське, Червоний Лиман, Миролюбівка, Новоекономічне, Козацьке, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке та в напрямку Покровська й Філії.
Сили оборони стримують натиск і відбили вже 21 атаку противника, три бойові зіткнення тривають.
На Краматорському напрямку триває ворожа атака позицій Сил оборони поблизу населеного пункту Ступочки.
На Торецькому напрямку ворог здійснив десять штурмових дій у районах Щербинівки, Русиного Яру та Полтавки. Три бойові зіткнення досі тривають.
На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Соснівка, Комишуваха, Вороне, Маліївка, Березове, Калинівське, Новомиколаївка, Новогригорівка. Наші воїни відбили дванадцять ворожих штурмів, ще три атаки тривають.
Генеральний штаб України повідомляє про ситуацію на Північно–Слобожанському і Курському напрямках:
- від початку доби відбулося шість бойових зіткнень;
- ворог завдав трьох авіаударів, скинувши сім керованих авіабомб;
- загарбники здійснили 64 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ятнадцять атак ворожих військ, ще два бойові зіткнення тривають дотепер. Ворог намагався просунутися в районах Вовчанських Хуторів, Одрадного, Бологівки, Красного Першого, Кам’янки та Западного.
На Куп’янському напрямку російські окупанти п’ять разів атакували позиції наших захисників у районах населених пунктів Куп’янськ та Петропавлівка. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила три атаки на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Карпівка, Торське та в бік Дробишевого. Два бойові зіткнення тривають.
На Сіверському напрямку Сили оборони відбили шість атак. Загарбницькі підрозділи намагалися просунутись поблизу Ямполя, Григорівки та Федорівки.
На Гуляйпільському напрямку зафіксовано два бойові зіткнення в районі населеного пункту Полтавка.
На Оріхівському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень – противник намагався просунутися поблизу населених пунктів Степове та Плавні. Ворог завдав авіаційного удару по району населеного пункту Запоріжжя.
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили один ворожий штурм у напрямку Антонівського мосту.
Нагадаємо
Протягом минулої доби, 4 жовтня втрати російських загарбників склали 870 військових та 379 одиниць різної техніки. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ)