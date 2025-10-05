$41.280.00
5 жовтня, 07:57
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 47002 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 67677 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 129343 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 112566 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 105965 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 134662 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 106612 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 48155 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 54204 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Понад 20 атак за поточну добу відбито на Покровському напрямку, бої тривають, ворог намагається прорвати оборону ЗСУ - Генштаб

Київ • УНН

 • 958 перегляди

Від початку доби зафіксовано 106 бойових зіткнень, Сили оборони України вживають заходів для недопущення просування противника. На Покровському напрямку відбито 21 атаку, три бойові зіткнення тривають.

Понад 20 атак за поточну добу відбито на Покровському напрямку, бої тривають, ворог намагається прорвати оборону ЗСУ - Генштаб

Дотепер тривають боєзіткнення на Куп'янському і Південно–Слобожанському напрямках, Торецькому і  Краматорському. Про передає УНН із посиланням на Генеральний Штаб України.

Деталі

106 бойових зіткнень з російськими окупантами від початку доби, Сили оборони України вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території.

Сьогодні на Покровському напрямку російські загарбники здійснили 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Золотий Колодязь, Родинське, Червоний Лиман, Миролюбівка, Новоекономічне, Козацьке, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке та в напрямку Покровська й Філії. 

Сили оборони стримують натиск і відбили вже 21 атаку противника, три бойові зіткнення тривають.

- передає Генштаб.

На Краматорському напрямку триває ворожа атака позицій Сил оборони поблизу населеного пункту Ступочки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять штурмових дій у районах Щербинівки, Русиного Яру та Полтавки. Три бойові зіткнення досі тривають.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Соснівка, Комишуваха, Вороне, Маліївка, Березове, Калинівське, Новомиколаївка, Новогригорівка. Наші воїни відбили дванадцять ворожих штурмів, ще три атаки тривають.

Генеральний штаб України повідомляє про ситуацію на Північно–Слобожанському і Курському напрямках:

  • від початку доби відбулося шість бойових зіткнень;
    • ворог завдав трьох авіаударів, скинувши сім керованих авіабомб;
      • загарбники здійснили 64 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

        На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ятнадцять атак ворожих військ, ще два бойові зіткнення тривають дотепер. Ворог намагався просунутися в районах Вовчанських Хуторів, Одрадного, Бологівки, Красного Першого, Кам’янки та Западного.

        На Куп’янському напрямку російські окупанти п’ять разів атакували позиції наших захисників у районах населених пунктів Куп’янськ та Петропавлівка. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

        На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила три атаки на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Карпівка, Торське та в бік Дробишевого. Два бойові зіткнення тривають.

        На Сіверському напрямку Сили оборони відбили шість атак. Загарбницькі підрозділи намагалися просунутись поблизу Ямполя, Григорівки та Федорівки.

        На Гуляйпільському напрямку зафіксовано два бойові зіткнення в районі населеного пункту Полтавка.

        На Оріхівському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень – противник намагався просунутися поблизу населених пунктів Степове та Плавні. Ворог завдав авіаційного удару по району населеного пункту Запоріжжя.

        На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили один ворожий штурм у напрямку Антонівського мосту.

        Нагадаємо

        Протягом минулої доби, 4 жовтня втрати російських загарбників склали 870 військових та 379 одиниць різної техніки. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ)

        Ігор Тележніков

