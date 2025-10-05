Более 20 атак за текущие сутки отбито на Покровском направлении, бои продолжаются, враг пытается прорвать оборону ВСУ - Генштаб
Киев • УНН
С начала суток зафиксировано 106 боевых столкновений, Силы обороны Украины принимают меры для недопущения продвижения противника. На Покровском направлении отбита 21 атака, три боевых столкновения продолжаются.
До сих пор продолжаются боестолкновения на Купянском и Южно-Слобожанском направлениях, Торецком и Краматорском. Об этом передает УНН со ссылкой на Генеральный Штаб Украины.
106 боевых столкновений с российскими оккупантами с начала суток, Силы обороны Украины принимают меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории.
Сегодня на Покровском направлении российские захватчики совершили 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Золотой Колодец, Родинское, Красный Лиман, Миролюбовка, Новоекономическое, Казацкое, Лисовка, Котлино, Удачное, Молодецкое и в направлении Покровска и Филии.
Силы обороны сдерживают натиск и отбили уже 21 атаку противника, три боевых столкновения продолжаются.
На Краматорском направлении продолжается вражеская атака позиций Сил обороны вблизи населенного пункта Ступочки.
На Торецком направлении враг совершил десять штурмовых действий в районах Щербиновки, Русиного Яра и Полтавки. Три боевых столкновения до сих пор продолжаются.
На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Сосновка, Камышеваха, Вороне, Малеевка, Березовое, Калиновское, Новониколаевка, Новогригоровка. Наши воины отбили двенадцать вражеских штурмов, еще три атаки продолжаются.
Генеральный штаб Украины сообщает о ситуации на Северо-Слобожанском и Курском направлениях:
- с начала суток произошло шесть боевых столкновений;
- враг нанес три авиаудара, сбросив семь управляемых авиабомб;
- захватчики совершили 64 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили пятнадцать атак вражеских войск, еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор. Враг пытался продвинуться в районах Волчанских Хуторов, Отрадного, Бологовки, Красного Первого, Каменки и Западного.
На Купянском направлении российские оккупанты пять раз атаковали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Купянск и Петропавловка. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.
На Лиманском направлении захватническая армия совершила три атаки на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Карповка, Торское и в сторону Дробышево. Два боевых столкновения продолжаются.
На Северском направлении Силы обороны отбили шесть атак. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Ямполя, Григоровки и Федоровки.
На Гуляйпольском направлении зафиксировано два боевых столкновения в районе населенного пункта Полтавка.
На Ореховском направлении произошло пять боевых столкновений – противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Степное и Плавни. Враг нанес авиационный удар по району населенного пункта Запорожье.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили один вражеский штурм в направлении Антоновского моста.
За прошедшие сутки, 4 октября потери российских захватчиков составили 870 военных и 379 единиц различной техники. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ)