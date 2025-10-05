Более 20 атак за текущие сутки отбито на Покровском направлении, бои продолжаются, враг пытается прорвать оборону ВСУ - Генштаб

До сих пор продолжаются боестолкновения на Купянском и Южно-Слобожанском направлениях, Торецком и Краматорском. Об этом передает УНН со ссылкой на Генеральный Штаб Украины.

Детали

106 боевых столкновений с российскими оккупантами с начала суток, Силы обороны Украины принимают меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории.

Сегодня на Покровском направлении российские захватчики совершили 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Золотой Колодец, Родинское, Красный Лиман, Миролюбовка, Новоекономическое, Казацкое, Лисовка, Котлино, Удачное, Молодецкое и в направлении Покровска и Филии.

Силы обороны сдерживают натиск и отбили уже 21 атаку противника, три боевых столкновения продолжаются. - передает Генштаб.

На Краматорском направлении продолжается вражеская атака позиций Сил обороны вблизи населенного пункта Ступочки.

На Торецком направлении враг совершил десять штурмовых действий в районах Щербиновки, Русиного Яра и Полтавки. Три боевых столкновения до сих пор продолжаются.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Сосновка, Камышеваха, Вороне, Малеевка, Березовое, Калиновское, Новониколаевка, Новогригоровка. Наши воины отбили двенадцать вражеских штурмов, еще три атаки продолжаются.

Генеральный штаб Украины сообщает о ситуации на Северо-Слобожанском и Курском направлениях:

с начала суток произошло шесть боевых столкновений;

враг нанес три авиаудара, сбросив семь управляемых авиабомб;

захватчики совершили 64 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили пятнадцать атак вражеских войск, еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор. Враг пытался продвинуться в районах Волчанских Хуторов, Отрадного, Бологовки, Красного Первого, Каменки и Западного.

На Купянском направлении российские оккупанты пять раз атаковали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Купянск и Петропавловка. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила три атаки на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Карповка, Торское и в сторону Дробышево. Два боевых столкновения продолжаются.

На Северском направлении Силы обороны отбили шесть атак. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Ямполя, Григоровки и Федоровки.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано два боевых столкновения в районе населенного пункта Полтавка.

На Ореховском направлении произошло пять боевых столкновений – противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Степное и Плавни. Враг нанес авиационный удар по району населенного пункта Запорожье.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили один вражеский штурм в направлении Антоновского моста.

Напомним

За прошедшие сутки, 4 октября потери российских захватчиков составили 870 военных и 379 единиц различной техники. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ)