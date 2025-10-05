Более 20 атак за текущие сутки отбито на Покровском направлении, бои продолжаются, враг пытается прорвать оборону ВСУ - Генштаб

$41.280.00
48.500.00
ukenru
5 октября, 07:57 • 18656 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 45923 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 67115 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 128519 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 111967 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 105823 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 134269 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 106268 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 48071 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 54180 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2.1м/с
63%
746мм
Популярные новости
"Тяжелая ночь": в Черкасской области сбили 13 дронов, часть области без света5 октября, 05:36 • 4434 просмотра
Атака рф на Львов: индустриальный парк Sparrow подвергся удару5 октября, 06:13 • 7346 просмотра
В Ивано-Франковской области целью рф были объекты критической инфраструктуры - ОВА5 октября, 06:28 • 5060 просмотра
Массированная атака рф на Винницкую область: есть попадание в промышленный гражданский объект5 октября, 06:52 • 5616 просмотра
В Киевской области во время пожара погибли мужчина и двое детейPhoto5 октября, 07:51 • 3854 просмотра
публикации
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 128506 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 73906 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 87058 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 134261 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 106263 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Садовый
Дональд Трамп
Юрий Игнат
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Львов
Запорожье
Львовская область
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 43095 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 40989 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 111955 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 51178 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 53242 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Х-47М2 "Кинжал"
ТикТок
«Калибр» (семейство ракет)
МиГ-31

Более 20 атак за текущие сутки отбито на Покровском направлении, бои продолжаются, враг пытается прорвать оборону ВСУ - Генштаб

Киев • УНН

 • 722 просмотра

С начала суток зафиксировано 106 боевых столкновений, Силы обороны Украины принимают меры для недопущения продвижения противника. На Покровском направлении отбита 21 атака, три боевых столкновения продолжаются.

Более 20 атак за текущие сутки отбито на Покровском направлении, бои продолжаются, враг пытается прорвать оборону ВСУ - Генштаб

До сих пор продолжаются боестолкновения на Купянском и Южно-Слобожанском направлениях, Торецком и Краматорском. Об этом передает УНН со ссылкой на Генеральный Штаб Украины.

Детали

106 боевых столкновений с российскими оккупантами с начала суток, Силы обороны Украины принимают меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории.

Сегодня на Покровском направлении российские захватчики совершили 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Золотой Колодец, Родинское, Красный Лиман, Миролюбовка, Новоекономическое, Казацкое, Лисовка, Котлино, Удачное, Молодецкое и в направлении Покровска и Филии. 

Силы обороны сдерживают натиск и отбили уже 21 атаку противника, три боевых столкновения продолжаются.

- передает Генштаб.

На Краматорском направлении продолжается вражеская атака позиций Сил обороны вблизи населенного пункта Ступочки.

На Торецком направлении враг совершил десять штурмовых действий в районах Щербиновки, Русиного Яра и Полтавки. Три боевых столкновения до сих пор продолжаются.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Сосновка, Камышеваха, Вороне, Малеевка, Березовое, Калиновское, Новониколаевка, Новогригоровка. Наши воины отбили двенадцать вражеских штурмов, еще три атаки продолжаются.

Генеральный штаб Украины сообщает о ситуации на Северо-Слобожанском и Курском направлениях:

  • с начала суток произошло шесть боевых столкновений;
    • враг нанес три авиаудара, сбросив семь управляемых авиабомб;
      • захватчики совершили 64 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.

        На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили пятнадцать атак вражеских войск, еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор. Враг пытался продвинуться в районах Волчанских Хуторов, Отрадного, Бологовки, Красного Первого, Каменки и Западного.

        На Купянском направлении российские оккупанты пять раз атаковали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Купянск и Петропавловка. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

        На Лиманском направлении захватническая армия совершила три атаки на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Карповка, Торское и в сторону Дробышево. Два боевых столкновения продолжаются.

        На Северском направлении Силы обороны отбили шесть атак. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Ямполя, Григоровки и Федоровки.

        На Гуляйпольском направлении зафиксировано два боевых столкновения в районе населенного пункта Полтавка.

        На Ореховском направлении произошло пять боевых столкновений – противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Степное и Плавни. Враг нанес авиационный удар по району населенного пункта Запорожье.

        На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили один вражеский штурм в направлении Антоновского моста.

        Напомним

        За прошедшие сутки, 4 октября потери российских захватчиков составили 870 военных и 379 единиц различной техники. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ)

        Игорь Тележников

        Война в Украине
        Государственная граница Украины
        Покровск
        Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
        Украина
        Краматорск
        Запорожье
        Купянск