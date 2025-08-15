Польський прем'єр Туск нагадав історію про "мир через силу" перед зустріччю Трампа та путіна

$41.450.06
48.440.21
ukenru
Ексклюзив
08:34 • 7200 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
04:50 • 38586 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
03:55 • 75810 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 38128 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 155399 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 183929 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 92910 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 92842 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 85634 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 186539 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.6м/с
38%
757мм
Популярнi новини
Літак із журналістами кремлівського пулу приземлився на АлясціVideo14 серпня, 23:40 • 22223 перегляди
Сизранський НПЗ під атакою невідомих дронів: пролунало понад 10 вибухівVideo15 серпня, 02:24 • 76490 перегляди
Раптова злива в Гімалаях: щонайменше 46 загиблих, понад 200 зниклих безвісти15 серпня, 02:40 • 35216 перегляди
Україну 15 серпня накриє антициклон: де чекати до +35°CPhoto15 серпня, 03:23 • 35188 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto07:14 • 15729 перегляди
Публікації
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto07:14 • 16043 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 155401 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час14 серпня, 14:23 • 211626 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 183930 перегляди
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto14 серпня, 13:14 • 105236 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Донецька область
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 63883 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 148674 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 98643 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 116153 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 165547 перегляди
Актуальне
Financial Times
Facebook
Шахед-136
ChatGPT
Іскандер (ОТРК)

Польський прем'єр Туск нагадав історію про "мир через силу" перед зустріччю Трампа та путіна

Київ • УНН

 • 280 перегляди

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск нагадав про принцип "мир через силу" перед зустріччю Трампа та путіна. Він зазначив, що 15 серпня 1920 року поляки зупинили Червону Армію під Варшавою.

Польський прем'єр Туск нагадав історію про "мир через силу" перед зустріччю Трампа та путіна

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск перед самітом президента США Дональда Трампа та глави кремля володимира путіна вдався до нагадування історії та дієвості принципу "мир через силу", вказавши, що 15 серпня - гарний день для переговорів з росією про війну та мир, пише УНН.

Деталі

"15 серпня - гарний день для переговорів з росією про війну та мир. Цього дня 105 років тому під час Варшавської битви поляки зупинили Червону Армію в її поході на Європу. На щастя, ми не знали, що росія "непереможна" - і ми їх перемогли. Мир через силу, ніщо більше", - написав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у X.

Україна готова обговорювати територіальні питання, виходячи з нинішньої лінії фронту - Мерц13.08.25, 17:47 • 4188 переглядiв

Доповнення

Запланована зустріч президента США Америки Дональда Трампа з главою кремля володимиром путіним відбудеться у п’ятницю об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) в Анкориджі.

Державний секретар США Марко Рубіо попередив, що комплексне рішення щодо припинення війни в Україні займе більше часу, ніж зустріч між Трампом і путіним на Алясці.

Речник російського диктатора дмитро пєсков стверджував, що Трамп і путін не планують підписувати документи за підсумками переговорів на Алясці.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Марко Рубіо
Дональд Трамп
Дональд Туск
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща