Польський прем'єр Туск нагадав історію про "мир через силу" перед зустріччю Трампа та путіна
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск нагадав про принцип "мир через силу" перед зустріччю Трампа та путіна. Він зазначив, що 15 серпня 1920 року поляки зупинили Червону Армію під Варшавою.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск перед самітом президента США Дональда Трампа та глави кремля володимира путіна вдався до нагадування історії та дієвості принципу "мир через силу", вказавши, що 15 серпня - гарний день для переговорів з росією про війну та мир, пише УНН.
Деталі
"15 серпня - гарний день для переговорів з росією про війну та мир. Цього дня 105 років тому під час Варшавської битви поляки зупинили Червону Армію в її поході на Європу. На щастя, ми не знали, що росія "непереможна" - і ми їх перемогли. Мир через силу, ніщо більше", - написав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у X.
Доповнення
Запланована зустріч президента США Америки Дональда Трампа з главою кремля володимиром путіним відбудеться у п’ятницю об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) в Анкориджі.
Державний секретар США Марко Рубіо попередив, що комплексне рішення щодо припинення війни в Україні займе більше часу, ніж зустріч між Трампом і путіним на Алясці.
Речник російського диктатора дмитро пєсков стверджував, що Трамп і путін не планують підписувати документи за підсумками переговорів на Алясці.