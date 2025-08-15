Польский премьер Туск напомнил историю о "мире через силу" перед встречей Трампа и путина

$41.450.06
Эксклюзив
09:48 • 932 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
08:34 • 9678 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
04:50 • 41439 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
03:55 • 78718 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 40883 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и Путина
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 160359 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 187693 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 93730 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 93503 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 года
14 августа, 09:32 • 85801 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Сызранский НПЗ под атакой неизвестных дронов: прозвучало более 10 взрывов
Внезапный ливень в Гималаях: по меньшей мере 46 погибших, более 200 пропавших без вести
Украину 15 августа накроет антициклон: где ждать до +35°C
На Покровском направлении – треть боев на фронте: карта от Генштаба
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пирогов
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
09:48 • 934 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto07:14 • 20126 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 160360 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время14 августа, 14:23 • 216324 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 187694 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Путин
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Биньямин Нетаньяху
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Германия
Белый дом
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публике
Financial Times
Facebook
ЧатГПТ
Нефть марки Brent
Шахед-136

Польский премьер Туск напомнил историю о "мире через силу" перед встречей Трампа и путина

Киев • УНН

 • 1572 просмотра

Премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил о принципе «мир через силу» перед встречей Трампа и путина. Он отметил, что 15 августа 1920 года поляки остановили Красную Армию под Варшавой.

Польский премьер Туск напомнил историю о "мире через силу" перед встречей Трампа и путина

Премьер-министр Польши Дональд Туск перед саммитом президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина прибег к напоминанию истории и действенности принципа "мир через силу", указав, что 15 августа - хороший день для переговоров с россией о войне и мире, пишет УНН.

Детали

"15 августа - хороший день для переговоров с россией о войне и мире. В этот день 105 лет назад во время Варшавской битвы поляки остановили Красную Армию в ее походе на Европу. К счастью, мы не знали, что россия "непобедима" - и мы их победили. Мир через силу, ничто больше", - написал премьер-министр Польши Дональд Туск в X.

Украина готова обсуждать территориальные вопросы, исходя из нынешней линии фронта - Мерц13.08.25, 17:47 • 4194 просмотра

Дополнение

Запланированная встреча президента США Америки Дональда Трампа с главой кремля владимиром путиным состоится в пятницу в 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву) в Анкоридже.

Государственный секретарь США Марко Рубио предупредил, что комплексное решение по прекращению войны в Украине займет больше времени, чем встреча между Трампом и путиным на Аляске.

Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков утверждал, что Трамп и путин не планируют подписывать документы по итогам переговоров на Аляске.

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Марко Рубио
Дональд Трамп
Дональд Туск
Соединённые Штаты
Украина
Польша