Польский премьер Туск напомнил историю о "мире через силу" перед встречей Трампа и путина
Киев • УНН
Премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил о принципе «мир через силу» перед встречей Трампа и путина. Он отметил, что 15 августа 1920 года поляки остановили Красную Армию под Варшавой.
Премьер-министр Польши Дональд Туск перед саммитом президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина прибег к напоминанию истории и действенности принципа "мир через силу", указав, что 15 августа - хороший день для переговоров с россией о войне и мире, пишет УНН.
Детали
"15 августа - хороший день для переговоров с россией о войне и мире. В этот день 105 лет назад во время Варшавской битвы поляки остановили Красную Армию в ее походе на Европу. К счастью, мы не знали, что россия "непобедима" - и мы их победили. Мир через силу, ничто больше", - написал премьер-министр Польши Дональд Туск в X.
Украина готова обсуждать территориальные вопросы, исходя из нынешней линии фронта - Мерц13.08.25, 17:47 • 4194 просмотра
Дополнение
Запланированная встреча президента США Америки Дональда Трампа с главой кремля владимиром путиным состоится в пятницу в 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву) в Анкоридже.
Государственный секретарь США Марко Рубио предупредил, что комплексное решение по прекращению войны в Украине займет больше времени, чем встреча между Трампом и путиным на Аляске.
Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков утверждал, что Трамп и путин не планируют подписывать документы по итогам переговоров на Аляске.