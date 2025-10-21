Польща затримала вісім осіб за підозрою у підготовці диверсій
Київ • УНН
Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало вісім осіб у різних частинах країни за підозрою у підготовці диверсійних актів. Оперативні заходи тривають, підтвердив прем'єр-міністр Дональд Туск.
Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало на території країни підозрюваних у підготовці актів саботажу осіб. Оперативні заходи тривають надалі, передає УНН із посиланням на прем'єр-міністра Польщі, Дональда Туска.
Деталі
Агентство внутрішньої безпеки ABW, у співпраці з іншими службами Польщі , підозрюваних у підготовці диверсійних актів в різних частинах країни. Усього за затримано вісім осіб, підтвердив на своїй сторінці прем'єр-міністра Польщі Дональд Туск.
Справа розвивається. Тривають подальші оперативні заходи.
Нагадаємо
У травні 2024 року, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв про можливе посилення росією спроб впливу на політичні процеси в Європі та висловив побоювання щодо потенційних диверсій.
