Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

© 2007 — 2025

Польща затримала вісім осіб за підозрою у підготовці диверсій

Київ • УНН

 • 876 перегляди

Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало вісім осіб у різних частинах країни за підозрою у підготовці диверсійних актів. Оперативні заходи тривають, підтвердив прем'єр-міністр Дональд Туск.

Польща затримала вісім осіб за підозрою у підготовці диверсій

Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало на території країни підозрюваних у підготовці актів саботажу осіб. Оперативні заходи тривають надалі, передає УНН із посиланням на прем'єр-міністра Польщі, Дональда Туска.

Деталі

Агентство внутрішньої безпеки ABW, у співпраці з іншими службами Польщі , підозрюваних у підготовці диверсійних актів в різних частинах країни. Усього за затримано вісім осіб, підтвердив на своїй сторінці прем'єр-міністра Польщі Дональд Туск.  

Справа розвивається. Тривають подальші оперативні заходи.

- додав глава польського кабміну.

Нагадаємо

У травні 2024 року, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв про можливе посилення росією спроб впливу на політичні процеси в Європі та висловив побоювання щодо потенційних диверсій.

Ігор Тележніков

