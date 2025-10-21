Польша задержала восемь человек по подозрению в подготовке диверсий

$41.760.03
48.660.10
ukenru
07:53 • 2636 просмотра
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
07:32 • 5338 просмотра
РФ снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света
06:03 • 15790 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-2026
Эксклюзив
05:35 • 16869 просмотра
У обвиняемого в сексуальных домогательствах режиссера Белоуса проходят обыски
05:00 • 14875 просмотра
Ожидаемая на этой неделе встреча Рубио и Лаврова отложена на неопределенное время - CNN
20 октября, 15:34 • 27318 просмотра
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
Эксклюзив
20 октября, 14:23 • 47910 просмотра
Законопроект о виртуальных активах: нардеп рассказала, когда документ могут рассмотреть в Раде
20 октября, 12:10 • 39204 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
20 октября, 08:37 • 47645 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
20 октября, 08:22 • 87061 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.6м/с
79%
751мм
Популярные новости
ростовскую область рф массированно атаковали беспилотники: пропал свет, есть раненые (видео)PhotoVideo20 октября, 23:40 • 15292 просмотра
В Киеве и областях второй раз за ночь объявили тревогу21 октября, 01:14 • 18700 просмотра
Испания передаст Украине 70 генераторов для укрепления энергосистемыVideo21 октября, 01:40 • 3874 просмотра
Китайская Unitree Robotics представила нового бионического гуманоидного роботаPhotoVideo21 октября, 02:37 • 8626 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail05:58 • 9370 просмотра
публикации
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto07:50 • 3550 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-202606:03 • 15780 просмотра
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 29793 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 87054 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto20 октября, 08:14 • 58026 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Блогеры
Руслан Стефанчук
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Белый дом
Китай
Реклама
УНН Lite
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail05:58 • 9500 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 18374 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 74896 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 69835 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 89671 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Шахед-136
Золото
Financial Times
Фильм

Польша задержала восемь человек по подозрению в подготовке диверсий

Киев • УНН

 • 700 просмотра

Агентство внутренней безопасности Польши задержало восемь человек в разных частях страны по подозрению в подготовке диверсионных актов. Оперативные мероприятия продолжаются, подтвердил премьер-министр Дональд Туск.

Польша задержала восемь человек по подозрению в подготовке диверсий

Агентство внутренней безопасности Польши задержало на территории страны подозреваемых в подготовке актов саботажа. Оперативные мероприятия продолжаются, передает УНН со ссылкой на премьер-министра Польши Дональда Туска.

Подробности

Агентство внутренней безопасности ABW в сотрудничестве с другими службами Польши задержало подозреваемых в подготовке диверсионных актов в разных частях страны. Всего задержано восемь человек, подтвердил на своей странице премьер-министр Польши Дональд Туск.

Дело развивается. Продолжаются дальнейшие оперативные мероприятия.

- добавил глава польского кабмина.

Напомним

В мае 2024 года премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял о возможном усилении Россией попыток влияния на политические процессы в Европе и выразил опасения относительно потенциальных диверсий.

Австрия планирует лишить гражданства Яна Марсалека, экс-руководителя скандального Wirecard: он, вероятно, работает на рф07.10.25, 16:55 • 3455 просмотров

Игорь Тележников

Новости Мира
Обыск
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Дональд Туск
Польша