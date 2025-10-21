Польша задержала восемь человек по подозрению в подготовке диверсий
Киев • УНН
Агентство внутренней безопасности Польши задержало восемь человек в разных частях страны по подозрению в подготовке диверсионных актов. Оперативные мероприятия продолжаются, подтвердил премьер-министр Дональд Туск.
Агентство внутренней безопасности Польши задержало на территории страны подозреваемых в подготовке актов саботажа. Оперативные мероприятия продолжаются, передает УНН со ссылкой на премьер-министра Польши Дональда Туска.
Подробности
Агентство внутренней безопасности ABW в сотрудничестве с другими службами Польши задержало подозреваемых в подготовке диверсионных актов в разных частях страны. Всего задержано восемь человек, подтвердил на своей странице премьер-министр Польши Дональд Туск.
Дело развивается. Продолжаются дальнейшие оперативные мероприятия.
Напомним
В мае 2024 года премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял о возможном усилении Россией попыток влияния на политические процессы в Европе и выразил опасения относительно потенциальных диверсий.
