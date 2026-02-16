Польща офіційно виходить з Оттавської конвенції для розгортання власного виробництва протипіхотних мін

$42.990.00
51.030.00
ukenru
00:16 • 8536 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 16229 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 37673 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 38054 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 32419 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 30839 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 71055 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 50976 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 45188 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 34680 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
6.3м/с
83%
737мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Держави члени Ради миру пообіцяли виділити понад 5 млрд доларів на відбудову Сектору Гази – Трамп15 лютого, 20:23 • 4736 перегляди
Президент Колумбії погодився на створення незалежної комісії для розслідування зв'язків повстанців із наркоторгівлею15 лютого, 20:50 • 4336 перегляди
Угорщина та Словаччина вимагають від Хорватії відкриття альтернативного маршруту для транзиту нафти з рф в обхід України15 лютого, 21:02 • 8394 перегляди
Компанія Warner Bros Discovery розглядає можливість відновлення переговорів про продаж із Paramount на тлі зміненої пропозиції15 лютого, 21:47 • 5766 перегляди
У бєлгородській області зафіксували масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок масованого обстрілуVideo15 лютого, 22:26 • 7810 перегляди
Публікації
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 37683 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 101313 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 159399 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 89919 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 106455 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Віктор Орбан
Марко Рубіо
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Китай
Вашингтон
Іран
Реклама
УНН Lite
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти01:45 • 2574 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 17935 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 26369 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 25026 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 27889 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Дипломатка
Brent

Польща офіційно виходить з Оттавської конвенції для розгортання власного виробництва протипіхотних мін

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Польща денонсує Оттавську конвенцію з 20 лютого 2026 року, щоб виробляти протипіхотні міни для захисту кордонів. Рішення є частиною стратегії "Східний щит" через агресію рф та досвід війни в Україні.

Польща офіційно виходить з Оттавської конвенції для розгортання власного виробництва протипіхотних мін

Уряд Польщі завершує процедуру денонсації Оттавської конвенції, що дозволить країні з 20 лютого 2026 року легально виробляти, накопичувати та використовувати протипіхотні міни для захисту своїх кордонів. Про це повідомляє "Польське радіо", пише УНН.

Деталі

Відповідне рішення стало частиною масштабної стратегії "Східний щит", спрямованої на створення потужних оборонних рубежів на кордоні з росією та білоруссю. Варшава наголошує, що в умовах зростаючої агресії з боку кремля дотримання гуманітарних обмежень створює небезпечну військову асиметрію, яку необхідно усунути для забезпечення національної безпеки.

Досвід війни в Україні як ключовий аргумент для Варшави

Заступниця голови парламентської Комісії національної оборони Йоанна Клюзік-Ростковська зазначила, що саме ефективність мінних загороджень під час повномасштабного вторгнення рф в Україну стала вирішальним фактором для польських законодавців.

Литва офіційно вийшла з Конвенції про заборону протипіхотних мін27.12.25, 11:48 • 6626 переглядiв

За її словами, на початку великої війни використання мільйонів мін допомогло стримати швидке просування російських колон, що довело незамінність цього виду озброєння для оборонних операцій. Польща прагне мати власні запаси сертифікованих мін замість того, щоб у разі конфлікту стикатися виключно з мінними полями противника на своїй землі.

На початку вторгнення українці використали майже три мільйони протипіхотних мін на кордоні, що суттєво затримало росіян. Просто виявилося, що ці міни потрібні. Було зрозуміло, що у разі будь-якого конфлікту протипіхотні міни все одно з’явилися б на польській території. Питання лише в тому, чи були б це російські міни, чи також власні

– підкреслила Йоанна Клюзік–Ростковська.

Формування "мінного поясу" на східному фланзі НАТО

Польща приєднується до регіонального "тренду" відмови від Оттавської конвенції, який раніше підтримали країни Балтії та Фінляндія. Естонія, Латвія та Литва остаточно оформили свій вихід наприкінці 2025 року, а Фінляндія завершила цей процес у січні 2026 року, що фактично означає створення єдиного ланцюга мінованих оборонних ліній від Балтики до Арктики.

Фінляндія офіційно вийшла з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін10.01.26, 19:57 • 7441 перегляд

 Військове керівництво Польщі вже анонсувало пошук постачальників для масового виробництва мін нового покоління, включаючи системи дистанційного мінування за допомогою дронів, що має стати критичним елементом стримування на східних кордонах Альянсу.

Польща відновить виробництво протипіхотних мін для захисту східного кордону та можливого експорту в Україну17.12.25, 17:47 • 4817 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Техніка
Тренд
Війна в Україні
Білорусь
Латвія
НАТО
Фінляндія
Литва
Естонія
Україна
Польща