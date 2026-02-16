Польща офіційно виходить з Оттавської конвенції для розгортання власного виробництва протипіхотних мін

Уряд Польщі завершує процедуру денонсації Оттавської конвенції, що дозволить країні з 20 лютого 2026 року легально виробляти, накопичувати та використовувати протипіхотні міни для захисту своїх кордонів. Про це повідомляє "Польське радіо", пише УНН.

Деталі

Відповідне рішення стало частиною масштабної стратегії "Східний щит", спрямованої на створення потужних оборонних рубежів на кордоні з росією та білоруссю. Варшава наголошує, що в умовах зростаючої агресії з боку кремля дотримання гуманітарних обмежень створює небезпечну військову асиметрію, яку необхідно усунути для забезпечення національної безпеки.

Досвід війни в Україні як ключовий аргумент для Варшави

Заступниця голови парламентської Комісії національної оборони Йоанна Клюзік-Ростковська зазначила, що саме ефективність мінних загороджень під час повномасштабного вторгнення рф в Україну стала вирішальним фактором для польських законодавців.

За її словами, на початку великої війни використання мільйонів мін допомогло стримати швидке просування російських колон, що довело незамінність цього виду озброєння для оборонних операцій. Польща прагне мати власні запаси сертифікованих мін замість того, щоб у разі конфлікту стикатися виключно з мінними полями противника на своїй землі.

На початку вторгнення українці використали майже три мільйони протипіхотних мін на кордоні, що суттєво затримало росіян. Просто виявилося, що ці міни потрібні. Було зрозуміло, що у разі будь-якого конфлікту протипіхотні міни все одно з’явилися б на польській території. Питання лише в тому, чи були б це російські міни, чи також власні – підкреслила Йоанна Клюзік–Ростковська.

Формування "мінного поясу" на східному фланзі НАТО

Польща приєднується до регіонального "тренду" відмови від Оттавської конвенції, який раніше підтримали країни Балтії та Фінляндія. Естонія, Латвія та Литва остаточно оформили свій вихід наприкінці 2025 року, а Фінляндія завершила цей процес у січні 2026 року, що фактично означає створення єдиного ланцюга мінованих оборонних ліній від Балтики до Арктики.

Військове керівництво Польщі вже анонсувало пошук постачальників для масового виробництва мін нового покоління, включаючи системи дистанційного мінування за допомогою дронів, що має стати критичним елементом стримування на східних кордонах Альянсу.

