Польша официально выходит из Оттавской конвенции для развертывания собственного производства противопехотных мин

Киев • УНН

 1552 просмотра

Польша денонсирует Оттавскую конвенцию с 20 февраля 2026 года, чтобы производить противопехотные мины для защиты границ. Решение является частью стратегии "Восточный щит" из-за агрессии РФ и опыта войны в Украине.

Польша официально выходит из Оттавской конвенции для развертывания собственного производства противопехотных мин

Правительство Польши завершает процедуру денонсации Оттавской конвенции, что позволит стране с 20 февраля 2026 года легально производить, накапливать и использовать противопехотные мины для защиты своих границ. Об этом сообщает "Польское радио", пишет УНН.

Детали

Соответствующее решение стало частью масштабной стратегии "Восточный щит", направленной на создание мощных оборонительных рубежей на границе с Россией и Беларусью. Варшава подчеркивает, что в условиях растущей агрессии со стороны Кремля соблюдение гуманитарных ограничений создает опасную военную асимметрию, которую необходимо устранить для обеспечения национальной безопасности.

Опыт войны в Украине как ключевой аргумент для Варшавы

Заместитель председателя парламентской Комиссии национальной обороны Йоанна Клюзик-Ростковская отметила, что именно эффективность минных заграждений во время полномасштабного вторжения РФ в Украину стала решающим фактором для польских законодателей.

Литва официально вышла из Конвенции о запрещении противопехотных мин27.12.25, 11:48 • 6626 просмотров

По ее словам, в начале большой войны использование миллионов мин помогло сдержать быстрое продвижение российских колонн, что доказало незаменимость этого вида вооружения для оборонительных операций. Польша стремится иметь собственные запасы сертифицированных мин вместо того, чтобы в случае конфликта сталкиваться исключительно с минными полями противника на своей земле.

В начале вторжения украинцы использовали почти три миллиона противопехотных мин на границе, что существенно задержало россиян. Просто оказалось, что эти мины нужны. Было понятно, что в случае любого конфликта противопехотные мины все равно появились бы на польской территории. Вопрос лишь в том, были бы это российские мины, или также собственные

– подчеркнула Йоанна Клюзик-Ростковская.

Формирование "минного пояса" на восточном фланге НАТО

Польша присоединяется к региональному "тренду" отказа от Оттавской конвенции, который ранее поддержали страны Балтии и Финляндия. Эстония, Латвия и Литва окончательно оформили свой выход в конце 2025 года, а Финляндия завершила этот процесс в январе 2026 года, что фактически означает создание единой цепи минированных оборонительных линий от Балтики до Арктики.

Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин10.01.26, 19:57 • 7441 просмотр

 Военное руководство Польши уже анонсировало поиск поставщиков для массового производства мин нового поколения, включая системы дистанционного минирования с помощью дронов, что должно стать критическим элементом сдерживания на восточных границах Альянса.

Польша возобновит производство противопехотных мин для защиты восточной границы и возможного экспорта в Украину17.12.25, 17:47 • 4819 просмотров

Степан Гафтко

