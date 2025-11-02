$42.080.01
Поліція виключила теракт у справі нападу з ножем у поїзді до Лондона

Київ • УНН

 • 906 перегляди

Масовий напад з ножем у поїзді до Лондона не має ознак тероризму, про це заявили правоохоронці Британії. Двоє поранених пасажирів перебувають у критичному стані, підозрюваних затримано.

Поліція виключила теракт у справі нападу з ножем у поїзді до Лондона

Британська поліція заявила, що масовий напад з ножем у поїзді, який прямував до Лондона, не має ознак тероризму. Двоє поранених пасажирів перебувають у критичному стані, а підозрюваних залишили під вартою. Про це повідомляє АР, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався у суботу ввечері на маршруті до Лондона. За даними поліції, двоє чоловіків напали на пасажирів поїзда, поранивши щонайменше двох осіб. Постраждалих госпіталізовано, їхній стан лікарі оцінюють як такий, що загрожує життю.

У Великій Британії заарештували шістьох осіб у справі про теракт поблизу синагоги в Манчестері04.10.25, 19:30 • 8916 переглядiв

Поліція транспортної мережі Британії у неділю підтвердила, що "наразі немає доказів, які б свідчили про терористичний мотив нападу". Слідство розглядає інші версії, зокрема побутовий конфлікт або напад із хуліганських мотивів.

Обох підозрюваних – чоловіків, народжених у Великій Британії – затримано. Вони перебувають під вартою у різних поліцейських відділках, де з ними проводяться допити.

Нагадаємо

Рпаніше стало відомо, що 10 людей госпіталізовано, дев'ять з яких отримали травми, що загрожують життю, після масового нападу з ножем у поїзді, що прямував до Лондона. 

Степан Гафтко

