Поліція виключила теракт у справі нападу з ножем у поїзді до Лондона
Київ • УНН
Масовий напад з ножем у поїзді до Лондона не має ознак тероризму, про це заявили правоохоронці Британії. Двоє поранених пасажирів перебувають у критичному стані, підозрюваних затримано.
Деталі
Інцидент стався у суботу ввечері на маршруті до Лондона. За даними поліції, двоє чоловіків напали на пасажирів поїзда, поранивши щонайменше двох осіб. Постраждалих госпіталізовано, їхній стан лікарі оцінюють як такий, що загрожує життю.
Поліція транспортної мережі Британії у неділю підтвердила, що "наразі немає доказів, які б свідчили про терористичний мотив нападу". Слідство розглядає інші версії, зокрема побутовий конфлікт або напад із хуліганських мотивів.
Обох підозрюваних – чоловіків, народжених у Великій Британії – затримано. Вони перебувають під вартою у різних поліцейських відділках, де з ними проводяться допити.
Нагадаємо
Рпаніше стало відомо, що 10 людей госпіталізовано, дев'ять з яких отримали травми, що загрожують життю, після масового нападу з ножем у поїзді, що прямував до Лондона.