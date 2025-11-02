$42.080.01
Масовий напад з ножем у лондонському поїзді: 10 людей поранено

Київ • УНН

 • 1544 перегляди

Десять людей госпіталізовано, дев'ять з яких отримали травми, що загрожують життю, після масового нападу з ножем у поїзді, що прямував до Лондона. Двох осіб заарештовано у зв'язку з інцидентом.

Масовий напад з ножем у лондонському поїзді: 10 людей поранено

10 людей було госпіталізовано, дев'ять з яких отримали травми, що загрожують життю, після масового нападу з ножем у поїзді, що прямував до Лондона. Про це повідомляє Аssociated Press, інформує УНН.

Деталі

У заяві Британської транспортної поліції зазначається, що двох осіб було заарештовано у зв'язку з ножовими нападами.

Десятьох людей доставили до лікарні, дев'ять, як вважається, отримали травми, що загрожують життю. Це оголошено серйозним інцидентом, і антитерористична поліція підтримує наше розслідування, поки ми працюємо над встановленням усіх обставин та мотивів цього інциденту

- вказується у заяві.

Правоохоронці також розповіли, що напад стався, коли поїзд Донкастер – Лондон прямував на південь до Гантінгдона, торгового міста за кілька миль на північний захід від Кембриджа.

Служби екстреної допомоги, включно з озброєною поліцією і санітарною авіацією, швидко відреагували, коли поїзд під'їхав до Гантінгдона. Судячи з усього, напад було швидко припинено після прибуття поїзда на станцію. На платформу також прибули судмедексперти з кінологами.

Нагадаємо

На початку жовтня у Великій Британії заарештували шістьох осіб за підозрою у причетності до теракту біля синагоги в Манчестері під час свята Йом-Кіпур.

Вадим Хлюдзинський

