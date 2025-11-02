Масовий напад з ножем у лондонському поїзді: 10 людей поранено
Десять людей госпіталізовано, дев'ять з яких отримали травми, що загрожують життю, після масового нападу з ножем у поїзді, що прямував до Лондона. Двох осіб заарештовано у зв'язку з інцидентом.
Деталі
У заяві Британської транспортної поліції зазначається, що двох осіб було заарештовано у зв'язку з ножовими нападами.
Десятьох людей доставили до лікарні, дев'ять, як вважається, отримали травми, що загрожують життю. Це оголошено серйозним інцидентом, і антитерористична поліція підтримує наше розслідування, поки ми працюємо над встановленням усіх обставин та мотивів цього інциденту
Правоохоронці також розповіли, що напад стався, коли поїзд Донкастер – Лондон прямував на південь до Гантінгдона, торгового міста за кілька миль на північний захід від Кембриджа.
Служби екстреної допомоги, включно з озброєною поліцією і санітарною авіацією, швидко відреагували, коли поїзд під'їхав до Гантінгдона. Судячи з усього, напад було швидко припинено після прибуття поїзда на станцію. На платформу також прибули судмедексперти з кінологами.
