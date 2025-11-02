Массовое нападение с ножом в лондонском поезде: 10 человек ранены
Десять человек госпитализированы, девять из которых получили травмы, угрожающие жизни, после массового нападения с ножом в поезде, направлявшемся в Лондон. Два человека арестованы в связи с инцидентом.
10 человек были госпитализированы, девять из которых получили травмы, угрожающие жизни, после массового нападения с ножом в поезде, направлявшемся в Лондон. Об этом сообщает Associated Press, информирует УНН.
В заявлении Британской транспортной полиции отмечается, что два человека были арестованы в связи с ножевыми нападениями.
Десять человек доставлены в больницу, девять, как считается, получили травмы, угрожающие жизни. Это объявлено серьезным инцидентом, и антитеррористическая полиция поддерживает наше расследование, пока мы работаем над установлением всех обстоятельств и мотивов этого инцидента
Правоохранители также рассказали, что нападение произошло, когда поезд Донкастер – Лондон направлялся на юг в Хантингдон, торговый город в нескольких милях к северо-западу от Кембриджа.
Службы экстренной помощи, включая вооруженную полицию и санитарную авиацию, быстро отреагировали, когда поезд подъехал к Хантингдону. Судя по всему, нападение было быстро пресечено после прибытия поезда на станцию. На платформу также прибыли судмедэксперты с кинологами.
В начале октября в Великобритании арестовали шестерых человек по подозрению в причастности к теракту возле синагоги в Манчестере во время праздника Йом-Кипур.
