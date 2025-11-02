Полиция исключила теракт в деле о нападении с ножом в поезде в Лондон

$42.080.01
13:45
ВСП дала согласие на арест судьи, подозреваемой в смертельном ДТП на Прикарпатье
Эксклюзив
10:54
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
Популярные новости
Почти тысяча солдат и 348 БПЛА: в Генштабе озвучили потери врага за сутки
2 ноября, 05:16
Число жертв атаки на Днепропетровщину возросло до четырех, среди них двое детей
2 ноября, 05:43
Хегсет: отношения США и Китая никогда не были лучше
2 ноября, 06:01
Массовое нападение с ножом в лондонском поезде: 10 человек ранены
2 ноября, 06:20
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, сообщено о подозрении
09:32
публикации
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
10:54
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
1 ноября, 06:00
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и снова
31 октября, 14:59
Актуальные люди
Дональд Трамп
Музыкант
Папа Лев XIV
Биньямин Нетаньяху
Андрей Гнатов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Одесская область
Великобритания
УНН Lite
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сына
1 ноября, 13:37
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябре
1 ноября, 08:30
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и снова
31 октября, 14:59
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"
31 октября, 11:19
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор
30 октября, 19:41
Актуальное
Техника
Дипломатка
R-360 Нептун
Фильм
Вашингтон Пост

Полиция исключила теракт в деле о нападении с ножом в поезде в Лондон

Киев • УНН

 506 просмотра

Массовое нападение с ножом в поезде в Лондон не имеет признаков терроризма, об этом заявили правоохранители Британии. Двое раненых пассажиров находятся в критическом состоянии, подозреваемые задержаны.

Полиция исключила теракт в деле о нападении с ножом в поезде в Лондон

Британская полиция заявила, что массовое нападение с ножом в поезде, следовавшем в Лондон, не имеет признаков терроризма. Двое раненых пассажиров находятся в критическом состоянии, а подозреваемые оставлены под стражей. Об этом сообщает АР, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел в субботу вечером на маршруте в Лондон. По данным полиции, двое мужчин напали на пассажиров поезда, ранив по меньшей мере двух человек. Пострадавшие госпитализированы, их состояние врачи оценивают как угрожающее жизни.

В Великобритании арестованы шесть человек по делу о теракте возле синагоги в Манчестере04.10.25, 19:30 • 8914 просмотров

Полиция транспортной сети Британии в воскресенье подтвердила, что "в настоящее время нет доказательств, которые бы свидетельствовали о террористическом мотиве нападения". Следствие рассматривает другие версии, в частности бытовой конфликт или нападение из хулиганских побуждений.

Оба подозреваемых – мужчины, родившиеся в Великобритании – задержаны. Они находятся под стражей в разных полицейских участках, где с ними проводятся допросы.

Напомним

Ранее стало известно, что 10 человек госпитализированы, девять из которых получили травмы, угрожающие жизни, после массового нападения с ножом в поезде, следовавшем в Лондон. 

Степан Гафтко

