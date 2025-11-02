Полиция исключила теракт в деле о нападении с ножом в поезде в Лондон
Киев • УНН
Массовое нападение с ножом в поезде в Лондон не имеет признаков терроризма, об этом заявили правоохранители Британии. Двое раненых пассажиров находятся в критическом состоянии, подозреваемые задержаны.
Британская полиция заявила, что массовое нападение с ножом в поезде, следовавшем в Лондон, не имеет признаков терроризма. Двое раненых пассажиров находятся в критическом состоянии, а подозреваемые оставлены под стражей. Об этом сообщает АР, пишет УНН.
Детали
Инцидент произошел в субботу вечером на маршруте в Лондон. По данным полиции, двое мужчин напали на пассажиров поезда, ранив по меньшей мере двух человек. Пострадавшие госпитализированы, их состояние врачи оценивают как угрожающее жизни.
В Великобритании арестованы шесть человек по делу о теракте возле синагоги в Манчестере04.10.25, 19:30 • 8914 просмотров
Полиция транспортной сети Британии в воскресенье подтвердила, что "в настоящее время нет доказательств, которые бы свидетельствовали о террористическом мотиве нападения". Следствие рассматривает другие версии, в частности бытовой конфликт или нападение из хулиганских побуждений.
Оба подозреваемых – мужчины, родившиеся в Великобритании – задержаны. Они находятся под стражей в разных полицейских участках, где с ними проводятся допросы.
Напомним
Ранее стало известно, что 10 человек госпитализированы, девять из которых получили травмы, угрожающие жизни, после массового нападения с ножом в поезде, следовавшем в Лондон.