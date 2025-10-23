$41.740.01
22 жовтня, 22:55 • 14160 перегляди
Трамп пояснив, чому важко передати Україні ракети TomahawkVideo
22 жовтня, 22:05 • 24580 перегляди
Президент США скасував зустріч з путіним і прокоментував санкції проти рфVideo
22 жовтня, 21:40 • 13151 перегляди
"Роснефть" та "Лукойл": США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній Photo
22 жовтня, 20:51 • 21494 перегляди
Трамп назвав фейком інформацію про зняття обмежень на використання Україною ракет дальньої діїPhoto
22 жовтня, 19:25 • 25256 перегляди
ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти росії
Ексклюзив
22 жовтня, 16:59 • 39612 перегляди
Справа “НАБУгейт”: детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІPhoto
22 жовтня, 16:19 • 24272 перегляди
Ціни на "світло" для українців цієї зими залишаться без змін: уряд продовжив дію ПСО до 30 квітня
Ексклюзив
22 жовтня, 15:19 • 23037 перегляди
Жінки більше не повинні мовчати про сексуальні домагання - заступниця Генпрокурора
Ексклюзив
22 жовтня, 15:06 • 21113 перегляди
Чернігівщина без світла: які громади страждають найбільше
Ексклюзив
22 жовтня, 14:00 • 38411 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Поїзди затримуються і змінюють маршрути після атаки рф на Сумщині: деталі

Київ • УНН

 • 172 перегляди

Через загрозу атаки рф рух потягів на Сумському напрямку ускладнений, відсутня напруга в контактній мережі на окремих ділянках. Постраждали двоє залізничників, їх госпіталізовано.

Поїзди затримуються і змінюють маршрути після атаки рф на Сумщині: деталі

Через загрозу атаки рф рух низки потягів ускладнений на Сумському напрямку, відсутня напруга в контактній мережі на окремих ділянках, є затримки і зміна маршрутів поїздів на Сумщині, можливі - на Харківщині та Дніпропетровщині, повідомили у четвер у Мінрозвитку та Укрзалізниці, пише УНН.

росія атакувала рухомий склад і залізничну інфраструктуру на Сумщині. Вкотре країна-терорист прицільно бʼє по українській логістиці, всіляко намагаючись зірвати внутрішні сполучення

- повідомили в Мінрозвитку.

Як вказано, унаслідок обстрілу "пошкоджено рухомий склад і залізничну інфраструктуру, постраждали двоє працівників, залізничники отримали необхідну медичну допомогу". Як уточнили в УЗ, "двох працівників локомотивної бригади було госпіталізовано для обстеження".

росія атакувала залізничну станцію в Сумах, поранено двох працівників 23.10.25, 05:55 • 2086 переглядiв

Через загрозу повітряного удару рух низки потягів ускладнений. На окремих ділянках Сумщини відсутня напруга в контактній мережі, тимчасово обмежено рух міжміських і приміських потягів. Рух поїздів буде відновлено після поліпшення безпекової ситуації

- вказали у Мінрозвитку.

За даними УЗ, до поліпшення безпекової ситуації призупинено рух потягів:

  • №144 Рахів - Суми та №787 Терещенська - Київ. Час затримки буде повідомлено додатково;
    • приміський поїзд №6888 Суми - Лебединська затримується на відправлення на невизначений час. Рух буде відновлено, щойно це дозволятиме ситуація.

      У регіоні, як повідомляється, застосовується комбінований рух: автобус + поїзд. Через відсутність напруги низка приміських рейсів курсуватиме із затримками, зазначили у міністерстві.

      За даними УЗ, внесено зміни до маршрутів приміського сполучення: поїзд №6012 курсуватиме за маршрутом Суми - Тростянець-Смородине (замість Ворожба - Тростянець-Смородине).

      На Дніпропетровщині та Харківщині, як вказано, через підвищену небезпеку та відсутність напруги на окремих ділянках у приміських рейсах також можливі зміни маршрутів і затримки орієнтовно до 1,5 години. Розклад та графік затримок - на офіційних каналах Укрзалізниці.

      Удар рф по залізничній інфраструктурі: поїзд Івано-Франківськ - Черкаси скоротив затримку до години22.10.25, 13:14 • 2088 переглядiв

      Юлія Шрамко

      СуспільствоЕкономіка
      Повітряна тривога
      Війна в Україні
      Відключення світла
      Електроенергія
      Сумська область
      Харківська область
      Дніпропетровська область
      Українська залізниця
      Київ