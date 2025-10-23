Поїзди затримуються і змінюють маршрути після атаки рф на Сумщині: деталі
Київ • УНН
Через загрозу атаки рф рух потягів на Сумському напрямку ускладнений, відсутня напруга в контактній мережі на окремих ділянках. Постраждали двоє залізничників, їх госпіталізовано.
Через загрозу атаки рф рух низки потягів ускладнений на Сумському напрямку, відсутня напруга в контактній мережі на окремих ділянках, є затримки і зміна маршрутів поїздів на Сумщині, можливі - на Харківщині та Дніпропетровщині, повідомили у четвер у Мінрозвитку та Укрзалізниці, пише УНН.
росія атакувала рухомий склад і залізничну інфраструктуру на Сумщині. Вкотре країна-терорист прицільно бʼє по українській логістиці, всіляко намагаючись зірвати внутрішні сполучення
Як вказано, унаслідок обстрілу "пошкоджено рухомий склад і залізничну інфраструктуру, постраждали двоє працівників, залізничники отримали необхідну медичну допомогу". Як уточнили в УЗ, "двох працівників локомотивної бригади було госпіталізовано для обстеження".
Через загрозу повітряного удару рух низки потягів ускладнений. На окремих ділянках Сумщини відсутня напруга в контактній мережі, тимчасово обмежено рух міжміських і приміських потягів. Рух поїздів буде відновлено після поліпшення безпекової ситуації
За даними УЗ, до поліпшення безпекової ситуації призупинено рух потягів:
- №144 Рахів - Суми та №787 Терещенська - Київ. Час затримки буде повідомлено додатково;
- приміський поїзд №6888 Суми - Лебединська затримується на відправлення на невизначений час. Рух буде відновлено, щойно це дозволятиме ситуація.
У регіоні, як повідомляється, застосовується комбінований рух: автобус + поїзд. Через відсутність напруги низка приміських рейсів курсуватиме із затримками, зазначили у міністерстві.
За даними УЗ, внесено зміни до маршрутів приміського сполучення: поїзд №6012 курсуватиме за маршрутом Суми - Тростянець-Смородине (замість Ворожба - Тростянець-Смородине).
На Дніпропетровщині та Харківщині, як вказано, через підвищену небезпеку та відсутність напруги на окремих ділянках у приміських рейсах також можливі зміни маршрутів і затримки орієнтовно до 1,5 години. Розклад та графік затримок - на офіційних каналах Укрзалізниці.
