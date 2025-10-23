Поезда задерживаются и меняют маршруты после атаки РФ в Сумской области: детали
Из-за угрозы атаки РФ движение поездов на Сумском направлении затруднено, отсутствует напряжение в контактной сети на отдельных участках. Пострадали двое железнодорожников, они госпитализированы.
Из-за угрозы атаки РФ движение ряда поездов затруднено на Сумском направлении, отсутствует напряжение в контактной сети на отдельных участках, есть задержки и изменение маршрутов поездов на Сумщине, возможны - на Харьковщине и Днепропетровщине, сообщили в четверг в Минразвития и Укрзализныце, пишет УНН.
Россия атаковала подвижной состав и железнодорожную инфраструктуру на Сумщине. В который раз страна-террорист прицельно бьет по украинской логистике, всячески пытаясь сорвать внутренние сообщения
Как указано, в результате обстрела "повреждены подвижной состав и железнодорожная инфраструктура, пострадали двое работников, железнодорожники получили необходимую медицинскую помощь". Как уточнили в УЗ, "двое работников локомотивной бригады были госпитализированы для обследования".
Из-за угрозы воздушного удара движение ряда поездов затруднено. На отдельных участках Сумщины отсутствует напряжение в контактной сети, временно ограничено движение междугородних и пригородных поездов. Движение поездов будет возобновлено после улучшения ситуации с безопасностью
По данным УЗ, до улучшения ситуации с безопасностью приостановлено движение поездов:
- №144 Рахов - Сумы и №787 Терещенская - Киев. Время задержки будет сообщено дополнительно;
- пригородный поезд №6888 Сумы - Лебединская задерживается на отправление на неопределенное время. Движение будет возобновлено, как только это позволит ситуация.
В регионе, как сообщается, применяется комбинированное движение: автобус + поезд. Из-за отсутствия напряжения ряд пригородных рейсов будет курсировать с задержками, отметили в министерстве.
По данным УЗ, внесены изменения в маршруты пригородного сообщения: поезд №6012 будет курсировать по маршруту Сумы - Тростянец-Смородино (вместо Ворожба - Тростянец-Смородино).
На Днепропетровщине и Харьковщине, как указано, из-за повышенной опасности и отсутствия напряжения на отдельных участках в пригородных рейсах также возможны изменения маршрутов и задержки ориентировочно до 1,5 часа. Расписание и график задержек - на официальных каналах Укрзализныци.
