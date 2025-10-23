Россия атаковала железнодорожную станцию в Сумах, ранены двое работников
Киев • УНН
Российские войска атаковали БПЛА железнодорожную станцию в Сумах в ночь на 23 октября. В результате удара пострадали двое работников железной дороги, один госпитализирован.
В ночь на 23 октября Россия атаковала БПЛА железнодорожную станцию в Сумах. В результате обстрела ранены двое работников железной дороги. Об этом информирует начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко, передает УНН.
Подробности
По словам чиновника, около 3:00 армия РФ нанесла удар БПЛА по территории железнодорожной станции в Сумах.
В результате попадания есть двое пострадавших – работники железной дороги.
35-летний мужчина госпитализирован в больницу. 28-летнему мужчине была оказана помощь на месте
"Последствия атаки уточняются", - добавил Кривошеенко.
Напомним
Кабинет министров принял решение о защите критической инфраструктуры, включая создание Координационного центра инженерной защиты. Правительство направило средства из резервного фонда на защиту и восстановление инфраструктуры в прифронтовых областях и Укрзализныци.
