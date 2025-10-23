росія атакувала залізничну станцію в Сумах, поранено двох працівників
Київ • УНН
Російські війська атакували БпЛА залізничну станцію в Сумах в ніч на 23 жовтня. Внаслідок удару постраждали двоє працівників залізниці, одного госпіталізовано.
У ніч проти 23 жовтня росія атакувала БпЛА залізничну станцію в Сумах. Внаслідок обстрілу поранено двох працівників залізниці. Про це інформує начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, передає УНН.
Деталі
За словами чиновника, близько 3:00 армія рф завдала удару БпЛА по території залізничної станції в Сумах.
Внаслідок влучання є двоє постраждалих – працівники залізниці.
35-річного чоловіка госпіталізовано до лікарні. 28-річному чоловіку була надана допомога на місці
"Наслідки атаки уточнюються", - додав Кривошеєнко.
Нагадаємо
Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо захисту критичної інфраструктури, включаючи створення Координаційного центру інженерного захисту. Уряд спрямував кошти з резервного фонду на захист та відновлення інфраструктури у прифронтових областях та Укрзалізниці.
Що буде з логістикою і перевезеннями в Україні взимку: Зеленський озвучив прогноз09.10.25, 11:56 • 3153 перегляди