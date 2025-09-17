Поїзди з найбільшою затримкою через атаку на підстанції наближаються до кінцевих станцій - УЗ

Частина пасажирських рейсів із найбільшою затримкою, що були вимушені прямувати в обʼїзд пошкодженої ділянки, вже наближаються до своїх кінцевих станцій. Відновлення живлення в районі атакованих підстанцій досі триває, поїзди проходять ділянку під резервними тепловозами. Про це заявили в "Укрзалізниці", передає УНН.

Частина рейсів із найбільшою затримкою, що були вимушені прямувати в обʼїзд пошкодженої ділянки, вже наближаються до своїх кінцевих станцій. Зворотні рейси цих поїздів також прямуватимуть із затримками

Пасажирів поїзда №119/120 Дніпро - Хелм вже чекають в Хелмі 6 автобусів до Любліна та Варшави. Пасажири 6 поїздів дніпровського напрямку, які мали найбільший час затримки, отримали 1500 порцій їжі під час подорожі.

Відновлення живлення в районі атакованих підстанцій досі триває, поїзди проходять ділянку під резервними тепловозами, які заздалегідь підготували залізничники. До остаточного відновлення інфраструктури затримки поїздів зберігатимуться і завтра, особливо це стосується поїздів з довгими маршрутами, що курсують через пошкоджену ділянку