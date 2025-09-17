Поїзди з найбільшою затримкою через атаку на підстанції наближаються до кінцевих станцій - УЗ

$41.180.06
48.660.16
ukenru
19:21 • 1092 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17:46 • 6690 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
16:51 • 12489 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
15:01 • 13507 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 20165 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 34021 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 33109 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 38960 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 38542 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 104406 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2.1м/с
91%
749мм
Популярнi новини
25 мільйонів перетинів та сотні порушників: речник ДПСУ розповів, що відбувається на кордоні з ЄС та Молдовою17 вересня, 10:38 • 9874 перегляди
Батько вбитої у США Ірини Заруцької виїхав за кордон, інформація про те, що його не випускали, є неправдивою - Демченко17 вересня, 10:56 • 18287 перегляди
Король Чарльз може вплинути на позицію Трампа щодо України - Politico 17 вересня, 11:08 • 23198 перегляди
Співробітники САП та НАБУ виписали собі сотні тисяч допомоги від держави "на соціально-побутові потреби" та виводять їх за кордон – розслідування17 вересня, 12:20 • 4616 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу17 вересня, 12:21 • 21296 перегляди
Публікації
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo19:21 • 1078 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу17 вересня, 12:21 • 21387 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto17 вересня, 08:16 • 54574 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 104404 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 121533 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Чарльз ІІІ
Королева Камілла
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Велика Британія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою18:36 • 2612 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17:52 • 4432 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17:24 • 4084 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 40621 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 45779 перегляди
Актуальне
Дія (сервіс)
MIM-104 Patriot
Мі-8
ChatGPT
E-6 Mercury

Поїзди з найбільшою затримкою через атаку на підстанції наближаються до кінцевих станцій - УЗ

Київ • УНН

 • 192 перегляди

Частина пасажирських рейсів, що прямували в об'їзд пошкодженої ділянки, вже прибувають до кінцевих станцій. Відновлення живлення триває, поїзди проходять ділянку під резервними тепловозами.

Поїзди з найбільшою затримкою через атаку на підстанції наближаються до кінцевих станцій - УЗ

Частина пасажирських рейсів із найбільшою затримкою, що були вимушені прямувати в обʼїзд пошкодженої ділянки, вже наближаються до своїх кінцевих станцій. Відновлення живлення в районі атакованих підстанцій досі триває, поїзди проходять ділянку під резервними тепловозами. Про це заявили в "Укрзалізниці", передає УНН.

Частина рейсів із найбільшою затримкою, що були вимушені прямувати в обʼїзд пошкодженої ділянки, вже наближаються до своїх кінцевих станцій. Зворотні рейси цих поїздів також прямуватимуть із затримками 

- йдеться в повідомленні.

Пасажирів поїзда №119/120 Дніпро - Хелм вже чекають в Хелмі 6 автобусів до Любліна та Варшави. Пасажири 6 поїздів дніпровського напрямку, які мали найбільший час затримки, отримали 1500 порцій їжі під час подорожі.

Відновлення живлення в районі атакованих підстанцій досі триває, поїзди проходять ділянку під резервними тепловозами, які заздалегідь підготували залізничники. До остаточного відновлення інфраструктури затримки поїздів зберігатимуться і завтра, особливо це стосується поїздів з довгими маршрутами, що курсують через пошкоджену ділянку 

- зазначили в “Укрзалізниці”.

Пасажири поїзда Інтерсіті+ №731 Запоріжжя - Київ прибудуть до столиці із суттєвим запізненням і зможуть очікувати на вокзалі закінчення комендантської години.

Сьогоднішній день вкотре підтверджує: досвід залізничників протягом років повномасштабного вторгнення та розроблені протоколи дій під час кризових ситуацій працюють, поїзди продовжують рух, що б не траплялось, а пасажири дістаються своїх станцій - попри намагання ворога зруйнувати плани 

- резюмували в “УЗ”.

Нагадаємо

Через масовану атаку росії 17 вересня по підстанціях, пасажирські поїзди одеського та дніпровського напрямків курсуватимуть із затримками. Задіяно 20 резервних тепловозів, а частина рейсів прямує зміненими маршрутами.

Павло Башинський

СуспільствоКримінал та НП
Електроенергія
Українська залізниця
Дніпро (місто)
Люблін
Варшава
Запоріжжя
Одеса
Київ