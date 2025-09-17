Поезда с наибольшей задержкой из-за атаки на подстанции приближаются к конечным станциям - УЗ

Часть пассажирских рейсов с наибольшей задержкой, которые были вынуждены следовать в объезд поврежденного участка, уже приближаются к своим конечным станциям. Восстановление питания в районе атакованных подстанций до сих пор продолжается, поезда проходят участок под резервными тепловозами. Об этом заявили в "Укрзализныце", передает УНН.

Часть рейсов с наибольшей задержкой, которые были вынуждены следовать в объезд поврежденного участка, уже приближаются к своим конечным станциям. Обратные рейсы этих поездов также будут следовать с задержками - говорится в сообщении.

Пассажиров поезда №119/120 Днепр - Хелм уже ждут в Хелме 6 автобусов до Люблина и Варшавы. Пассажиры 6 поездов днепровского направления, которые имели наибольшее время задержки, получили 1500 порций еды во время путешествия.

Восстановление питания в районе атакованных подстанций до сих пор продолжается, поезда проходят участок под резервными тепловозами, которые заранее подготовили железнодорожники. До окончательного восстановления инфраструктуры задержки поездов будут сохраняться и завтра, особенно это касается поездов с длинными маршрутами, курсирующих через поврежденный участок - отметили в “Укрзализныце”.

Пассажиры поезда Интерсити+ №731 Запорожье - Киев прибудут в столицу со значительным опозданием и смогут ожидать на вокзале окончания комендантского часа.

Сегодняшний день в очередной раз подтверждает: опыт железнодорожников в течение лет полномасштабного вторжения и разработанные протоколы действий во время кризисных ситуаций работают, поезда продолжают движение, что бы ни случалось, а пассажиры добираются до своих станций - несмотря на попытки врага разрушить планы - резюмировали в “УЗ”.

