Поезда с наибольшей задержкой из-за атаки на подстанции приближаются к конечным станциям - УЗ

Часть пассажирских рейсов с наибольшей задержкой, которые были вынуждены следовать в объезд поврежденного участка, уже приближаются к своим конечным станциям. Восстановление питания в районе атакованных подстанций до сих пор продолжается, поезда проходят участок под резервными тепловозами. Об этом заявили в "Укрзализныце", передает УНН.
Пассажиров поезда №119/120 Днепр - Хелм уже ждут в Хелме 6 автобусов до Люблина и Варшавы. Пассажиры 6 поездов днепровского направления, которые имели наибольшее время задержки, получили 1500 порций еды во время путешествия.
Восстановление питания в районе атакованных подстанций до сих пор продолжается, поезда проходят участок под резервными тепловозами, которые заранее подготовили железнодорожники. До окончательного восстановления инфраструктуры задержки поездов будут сохраняться и завтра, особенно это касается поездов с длинными маршрутами, курсирующих через поврежденный участок
Пассажиры поезда Интерсити+ №731 Запорожье - Киев прибудут в столицу со значительным опозданием и смогут ожидать на вокзале окончания комендантского часа.
Сегодняшний день в очередной раз подтверждает: опыт железнодорожников в течение лет полномасштабного вторжения и разработанные протоколы действий во время кризисных ситуаций работают, поезда продолжают движение, что бы ни случалось, а пассажиры добираются до своих станций - несмотря на попытки врага разрушить планы
Из-за массированной атаки россии 17 сентября по подстанциям, пассажирские поезда одесского и днепровского направлений будут курсировать с задержками. Задействовано 20 резервных тепловозов, а часть рейсов следует измененными маршрутами.