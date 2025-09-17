Поезда с наибольшей задержкой из-за атаки на подстанции приближаются к конечным станциям - УЗ

$41.180.06
48.660.16
ukenru
19:21 • 1046 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17:46 • 6640 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
16:51 • 12466 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
15:01 • 13483 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33 • 20146 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 34007 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 38956 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 38540 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 104396 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 121525 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2.1м/с
91%
749мм
Популярные новости
25 миллионов пересечений и сотни нарушителей: представитель ГПСУ рассказал, что происходит на границе с ЕС и Молдовой17 сентября, 10:38 • 9874 просмотра
Отец убитой в США Ирины Заруцкой выехал за границу, информация о том, что его не выпускали, является ложной - Демченко17 сентября, 10:56 • 18287 просмотра
Король Чарльз может повлиять на позицию Трампа по Украине - Politico17 сентября, 11:08 • 23198 просмотра
Сотрудники САП и НАБУ выписали себе сотни тысяч помощи от государства "на социально-бытовые нужды" и выводят их за границу – расследование17 сентября, 12:20 • 4616 просмотра
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала17 сентября, 12:21 • 21296 просмотра
публикации
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo19:21 • 1046 просмотра
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала17 сентября, 12:21 • 21374 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto17 сентября, 08:16 • 54562 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 104396 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 121525 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Карл III
Королева Камилла
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Великобритания
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе18:36 • 2608 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17:52 • 4428 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17:24 • 4082 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 40620 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 45776 просмотра
Актуальное
Дія (сервис)
MIM-104 Patriot
Ми-8
ЧатГПТ
E-6 Mercury

Поезда с наибольшей задержкой из-за атаки на подстанции приближаются к конечным станциям - УЗ

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Часть пассажирских рейсов, следовавших в объезд поврежденного участка, уже прибывают на конечные станции. Восстановление питания продолжается, поезда проходят участок под резервными тепловозами.

Поезда с наибольшей задержкой из-за атаки на подстанции приближаются к конечным станциям - УЗ

Часть пассажирских рейсов с наибольшей задержкой, которые были вынуждены следовать в объезд поврежденного участка, уже приближаются к своим конечным станциям. Восстановление питания в районе атакованных подстанций до сих пор продолжается, поезда проходят участок под резервными тепловозами. Об этом заявили в "Укрзализныце", передает УНН.

Часть рейсов с наибольшей задержкой, которые были вынуждены следовать в объезд поврежденного участка, уже приближаются к своим конечным станциям. Обратные рейсы этих поездов также будут следовать с задержками 

- говорится в сообщении.

Пассажиров поезда №119/120 Днепр - Хелм уже ждут в Хелме 6 автобусов до Люблина и Варшавы. Пассажиры 6 поездов днепровского направления, которые имели наибольшее время задержки, получили 1500 порций еды во время путешествия.

Восстановление питания в районе атакованных подстанций до сих пор продолжается, поезда проходят участок под резервными тепловозами, которые заранее подготовили железнодорожники. До окончательного восстановления инфраструктуры задержки поездов будут сохраняться и завтра, особенно это касается поездов с длинными маршрутами, курсирующих через поврежденный участок 

- отметили в “Укрзализныце”.

Пассажиры поезда Интерсити+ №731 Запорожье - Киев прибудут в столицу со значительным опозданием и смогут ожидать на вокзале окончания комендантского часа.

Сегодняшний день в очередной раз подтверждает: опыт железнодорожников в течение лет полномасштабного вторжения и разработанные протоколы действий во время кризисных ситуаций работают, поезда продолжают движение, что бы ни случалось, а пассажиры добираются до своих станций - несмотря на попытки врага разрушить планы 

- резюмировали в “УЗ”.

Напомним

Из-за массированной атаки россии 17 сентября по подстанциям, пассажирские поезда одесского и днепровского направлений будут курсировать с задержками. Задействовано 20 резервных тепловозов, а часть рейсов следует измененными маршрутами.

Павел Башинский

ОбществоКриминал и ЧП
Электроэнергия
Украинская железная дорога
Днепр
Люблин
Варшава
Запорожье
Одесса
Киев