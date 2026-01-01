Податкова запланувала понад 4,5 тисячі перевірок бізнесу у 2026 році

Податкова служба включила до плану на 2026 рік 4 558 перевірок бізнесу. Попри незначне скорочення їх кількості порівняно з минулим роком, найбільша активність інспекторів очікується навесні — у березні та квітні. Про це повідомляє Опендатабот, пише УНН.

Це трохи менше, ніж торік, але розслаблятися рано – інспектори вже забронювали собі весну. Пік податкових візитів припадає на березень-квітень - йдеться у повыдомленні.

78% усіх візитів – до компаній. Ще кожна п’ята — для фопів. А ось бізнеси, щодо яких є питання по ПДФО, військовому збору та ЄСВ – у меншості.

Географія без сюрпризів: лідер – Київ та область, далі Дніпропетровщина і Львівщина. Саме там податківці планують найбільше візитів у 2026 році. Зауважимо, що у 2025 саме на Львівщині податківці були найбільш продуктивними у перевірці малого бізнесу - додали в Опендатабот.

Найчастіше перевірятимуть бізнес в оптовій торгівлі та сільському господарстві – кожен п'ятий візит податківців. Харчове виробництво – з великим відривом на третьому місці.

У плані не лише "дрібні", а й флагмани економіки: Нафтогаз України та інші великі компанії з Індексу Опендатаботу 2025 вже є у графіку.

