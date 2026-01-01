Податкова запланувала понад 4,5 тисячі перевірок бізнесу у 2026 році

$42.350.03
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 42987 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 53192 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 24709 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 25666 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 24167 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 22543 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 25072 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 20879 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 18353 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 16596 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла до п'ятиVideo31 грудня, 21:59 • 12101 перегляди
У Новорічну ніч ворог атакує шахедами: в Одесі пролунало кілька вибухів31 грудня, 22:21 • 11613 перегляди
Атака на Одещину в новорічну ніч: ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі31 грудня, 23:07 • 12651 перегляди
"Танці з зірками": оголошено переможцівVideo31 грудня, 23:33 • 44500 перегляди
Луцьк атаковано ворожими БпЛА в новорічну ніч1 січня, 00:38 • 10147 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 42988 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 31291 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 74214 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 73383 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 66724 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сергій Лисак
Рустем Умєров
Масуд Пезешкіян
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Венесуела
Одеса
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 6320 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 7532 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 31296 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 15665 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT31 грудня, 12:49 • 22630 перегляди
Техніка
Шахед-136
Соціальна мережа
Фільм
Серіали

Податкова запланувала понад 4,5 тисячі перевірок бізнесу у 2026 році

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Податкова служба включила до плану на 2026 рік 4 558 перевірок бізнесу, що трохи менше, ніж торік, з піком активності у березні-квітні. Перевірки стосуватимуться переважно компаній (78%), а також ФОПів, з лідерством Києва, Дніпропетровщини та Львівщини за кількістю візитів.

Податкова запланувала понад 4,5 тисячі перевірок бізнесу у 2026 році

Податкова служба включила до плану на 2026 рік 4 558 перевірок бізнесу. Попри незначне скорочення їх кількості порівняно з минулим роком, найбільша активність інспекторів очікується навесні — у березні та квітні. Про це повідомляє Опендатабот, пише УНН. 

Це трохи менше, ніж торік, але розслаблятися рано – інспектори вже забронювали собі весну. Пік податкових візитів припадає на березень-квітень

- йдеться у повыдомленні.

78% усіх візитів – до компаній. Ще кожна п’ята — для фопів. А ось бізнеси, щодо яких є питання по ПДФО, військовому збору та ЄСВ – у меншості. 

Географія без сюрпризів: лідер – Київ та область, далі Дніпропетровщина і Львівщина. Саме там податківці планують найбільше візитів у 2026 році. Зауважимо, що у 2025 саме на Львівщині податківці були найбільш продуктивними у перевірці малого бізнесу

- додали в Опендатабот.

Найчастіше перевірятимуть бізнес в оптовій торгівлі та сільському господарстві – кожен п'ятий візит податківців. Харчове виробництво – з великим відривом на третьому місці.

У плані не лише "дрібні", а й флагмани економіки: Нафтогаз України  та інші великі компанії з Індексу Опендатаботу 2025 вже є у графіку.

Уряд продовжив строк дії податкових пільг на низку важливих товарів: про що йдеться31.12.25, 13:20 • 2262 перегляди

Ольга Розгон

Економіка
Державний бюджет
Енергетика
Львівська область
Дніпропетровська область
Нафтогаз України
Київ