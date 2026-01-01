Налоговая запланировала более 4,5 тысячи проверок бизнеса в 2026 году

Налоговая служба включила в план на 2026 год 4 558 проверок бизнеса. Несмотря на незначительное сокращение их количества по сравнению с прошлым годом, наибольшая активность инспекторов ожидается весной — в марте и апреле. Об этом сообщает Опендатабот, пишет УНН.

Это немного меньше, чем в прошлом году, но расслабляться рано – инспекторы уже забронировали себе весну. Пик налоговых визитов приходится на март-апрель - говорится в сообщении.

78% всех визитов – в компании. Еще каждый пятый — для ФОПов. А вот бизнесы, по которым есть вопросы по НДФЛ, военному сбору и ЕСВ – в меньшинстве.

География без сюрпризов: лидер – Киев и область, далее Днепропетровщина и Львовщина. Именно там налоговики планируют больше всего визитов в 2026 году. Отметим, что в 2025 году именно на Львовщине налоговики были наиболее продуктивными в проверке малого бизнеса - добавили в Опендатабот.

Чаще всего будут проверять бизнес в оптовой торговле и сельском хозяйстве – каждый пятый визит налоговиков. Пищевое производство – с большим отрывом на третьем месте.

В плане не только "мелкие", но и флагманы экономики: Нафтогаз Украины и другие крупные компании из Индекса Опендатабота 2025 уже есть в графике.

