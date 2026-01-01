Налоговая запланировала более 4,5 тысячи проверок бизнеса в 2026 году

$42.350.03
49.790.06
ukenru
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 42543 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 52611 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 24552 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 25521 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 24051 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 22474 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 25018 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 20862 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 18339 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 16582 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Атака на Запорожье: число раненых возросло до пятиVideo31 декабря, 21:59 • 12003 просмотра
В новогоднюю ночь враг атакует шахедами: в Одессе прозвучало несколько взрывов31 декабря, 22:21 • 11535 просмотра
Атака на Одесскую область в новогоднюю ночь: враг ударил по энергетической инфраструктуре31 декабря, 23:07 • 12559 просмотра
"Танцы со звездами": объявлены победителиVideo31 декабря, 23:33 • 43950 просмотра
Луцк атакован вражескими БПЛА в новогоднюю ночь1 января, 00:38 • 10065 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 42543 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 31136 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 74104 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 73287 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 66632 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Сергей Лысак
Масуд Пезешкиан
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Венесуэла
Одесса
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 6216 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 7414 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 31136 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 15611 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT31 декабря, 12:49 • 22567 просмотра
Техника
Шахед-136
Социальная сеть
Фильм
Сериал

Налоговая запланировала более 4,5 тысячи проверок бизнеса в 2026 году

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Налоговая служба включила в план на 2026 год 4 558 проверок бизнеса, что немного меньше, чем в прошлом году, с пиком активности в марте-апреле. Проверки будут касаться преимущественно компаний (78%), а также ФЛП, с лидерством Киева, Днепропетровщины и Львовщины по количеству визитов.

Налоговая запланировала более 4,5 тысячи проверок бизнеса в 2026 году

Налоговая служба включила в план на 2026 год 4 558 проверок бизнеса. Несмотря на незначительное сокращение их количества по сравнению с прошлым годом, наибольшая активность инспекторов ожидается весной — в марте и апреле. Об этом сообщает Опендатабот, пишет УНН. 

Это немного меньше, чем в прошлом году, но расслабляться рано – инспекторы уже забронировали себе весну. Пик налоговых визитов приходится на март-апрель

- говорится в сообщении.

78% всех визитов – в компании. Еще каждый пятый — для ФОПов. А вот бизнесы, по которым есть вопросы по НДФЛ, военному сбору и ЕСВ – в меньшинстве. 

География без сюрпризов: лидер – Киев и область, далее Днепропетровщина и Львовщина. Именно там налоговики планируют больше всего визитов в 2026 году. Отметим, что в 2025 году именно на Львовщине налоговики были наиболее продуктивными в проверке малого бизнеса

- добавили в Опендатабот.

Чаще всего будут проверять бизнес в оптовой торговле и сельском хозяйстве – каждый пятый визит налоговиков. Пищевое производство – с большим отрывом на третьем месте.

В плане не только "мелкие", но и флагманы экономики: Нафтогаз Украины  и другие крупные компании из Индекса Опендатабота 2025 уже есть в графике.

Правительство продлило срок действия налоговых льгот на ряд важных товаров: о чем идет речь31.12.25, 13:20 • 2260 просмотров

Ольга Розгон

