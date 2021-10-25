По всій Україні працює 1200 мобільних груп, які перевіряють справжність сертифікатів вакцинації

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“По всій Україні працює 1200 мобільних груп, які мають повноваження перевірити справжність сертифікату про завершення курсу вакцинації. До мобільних груп входять не лише поліцейські, але й Держспоживслужба. Та навіть медики можуть перевірити справжність такого документу. Бувають випадки, коли і медики торгують такими підробками. Наприклад, правоохоронці проводять контрольні закупки, щоб виявити шахраїв серед медичного персоналу”, — сказав Денис Монастирський.

Міністр внутрішніх справ зазначив, що ніякий штраф не покриє шкоду, якщо людина з підробним сертифікатом заразить десятки та сотні громадян. Також не варто забувати про наслідки на міжнародній арені — вже зараз Мальта перестала визнавати українські сертифікати.

“Минулого тижня газета The New York Times цілу статтю присвятила темі підробних сертифікатів в Україні. Ми розуміємо, що спокуса скористатися фальшивим документом дуже велика. Наприклад, коли людина після хвороби хоче поїхати у відпустку. Тому, купити сертифікат наші люди вважають меншим злом, ніж пропустити заплановану відпустку”, — наголосив він.

Деталі

Денис Монастирський підкреслив, що більшість випадків, які перевіряла кіберполіція, щодо підробки сертифікатів — це банальне шахрайство, коли у громадян просто виманювали кошти, не надаючи навіть підробних документів. Також є задокументовані епізоди, коли такі довідки просто виготовляють у фотошопі. Поліцейський або прикордонник, за допомогою службового планшету, з легкістю виявляє підробку.

“Поліцейські, коли роблять громадянам зауваження і просять дотримуватися режиму, часто отримують питання від людей, чи самі правоохоронці провакциновані. Мушу сказати, що 70% особового складу МВС отримали дві дози вакцини. Тому, ми плануємо ввести певні значки для поліцейських, які б підтверджували цей факт”, — сказав очільник правоохоронного відомства.

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Раніше міністр внутрішніх справ звернувся до українців із закликом не розмінювати життя на підробки та повідомляти про правопорушення до кіберполіції або ж на 102.