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По всей Украине работает 1200 мобильных групп, которые проверяют подлинность сертификатов вакцинации

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. По всей Украине действует более 1200 мобильных групп, которые имеют полномочия проверять подлинность сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом во время прямого эфира программы “Свобода слова” заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает УНН.

По всей Украине работает 1200 мобильных групп, которые проверяют подлинность сертификатов вакцинации

Цитата

“По всей Украине работает 1200 мобильных групп, которые имеют полномочия проверить подлинность сертификата о завершении курса вакцинации. В мобильные группы входят не только полицейские, но и Госпотребслужба. И даже медики могут проверить подлинность такого документа. Бывают случаи, когда и медики торгуют такими подделками. Например, правоохранители проводят контрольные закупки, чтобы выявить мошенников среди медицинского персонала”, — сказал Денис Монастырский.

Министр внутренних дел отметил, что никакой штраф не покроет ущерб, если человек с поддельным сертификатом заразит десятки и сотни граждан. Также не стоит забывать о последствиях на международной арене — уже сейчас Мальта перестала признавать украинские сертификаты.

“На прошлой неделе газета The New York Times целую статью посвятила теме поддельных сертификатов в Украине. Мы понимаем, что соблазн воспользоваться фальшивым документом очень велика. Например, когда человек после болезни хочет поехать в отпуск. Поэтому, купить сертификат наши люди меньшим злом, чем пропустить запланированный отпуск ”, - подчеркнул он.

Детали

Денис Монастырский подчеркнул, что большинство случаев, которые проверяла киберполиция, о подделке сертификатов — это банальное мошенничество, когда у граждан просто выманивали деньги, не оказывая даже поддельных документов. Также есть задокументированные эпизоды, когда такие справки просто изготавливают в фотошопе. Полицейский или пограничник, с помощью служебного планшета, с легкостью обнаруживает подделку.

“Полицейские, когда делают гражданам замечания и просят соблюдать режим, часто получают вопрос от людей, сами правоохранители вакцинированы ли. Должен сказать, что 70% личного состава МВД получили две дозы вакцины. Поэтому, мы планируем ввести определенные значки для полицейских, подтверждающих этот факт ”, - сказал глава правоохранительного ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Монастырский напомнил пользователей поддельных COVID сертификатов также наказывать

Ранее министр внутренних дел обратился к украинцам с призывом не разменивать жизнь на подделки и сообщать о правонарушениях в киберполицию или на 102.

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