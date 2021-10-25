По всей Украине работает 1200 мобильных групп, которые проверяют подлинность сертификатов вакцинации

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“По всей Украине работает 1200 мобильных групп, которые имеют полномочия проверить подлинность сертификата о завершении курса вакцинации. В мобильные группы входят не только полицейские, но и Госпотребслужба. И даже медики могут проверить подлинность такого документа. Бывают случаи, когда и медики торгуют такими подделками. Например, правоохранители проводят контрольные закупки, чтобы выявить мошенников среди медицинского персонала”, — сказал Денис Монастырский.

Министр внутренних дел отметил, что никакой штраф не покроет ущерб, если человек с поддельным сертификатом заразит десятки и сотни граждан. Также не стоит забывать о последствиях на международной арене — уже сейчас Мальта перестала признавать украинские сертификаты.

“На прошлой неделе газета The New York Times целую статью посвятила теме поддельных сертификатов в Украине. Мы понимаем, что соблазн воспользоваться фальшивым документом очень велика. Например, когда человек после болезни хочет поехать в отпуск. Поэтому, купить сертификат наши люди меньшим злом, чем пропустить запланированный отпуск ”, - подчеркнул он.

Детали

Денис Монастырский подчеркнул, что большинство случаев, которые проверяла киберполиция, о подделке сертификатов — это банальное мошенничество, когда у граждан просто выманивали деньги, не оказывая даже поддельных документов. Также есть задокументированные эпизоды, когда такие справки просто изготавливают в фотошопе. Полицейский или пограничник, с помощью служебного планшета, с легкостью обнаруживает подделку.

“Полицейские, когда делают гражданам замечания и просят соблюдать режим, часто получают вопрос от людей, сами правоохранители вакцинированы ли. Должен сказать, что 70% личного состава МВД получили две дозы вакцины. Поэтому, мы планируем ввести определенные значки для полицейских, подтверждающих этот факт ”, - сказал глава правоохранительного ведомства.

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Ранее министр внутренних дел обратился к украинцам с призывом не разменивать жизнь на подделки и сообщать о правонарушениях в киберполицию или на 102.