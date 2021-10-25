Монастирський розповів, як підробка COVID-сертифікатів вдарила по міжнародному іміджу України

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“Тому що, якщо ми говоримо про підробний сертифікат, то напевно ніякий штраф не покриє шкоду від того, що ця людина може заразити десятки, а то і сотні людей. Це щодо результату використання цього (підробного — ред.) сертифікату. А наслідки, які ми бачимо, щодо шкоди нашому міжнародному іміджу, вже зараз мають певні результати. Зокрема, Мальта внесла Україну в список, згідно якого не визнаються українські сертифікати, і люди не можуть туди поїхати в туристичних чи бізнес-цілях. Я думаю, що ті люди, які користуються такими сертифікатами шкодять, як собі особисто так оточуючим, і міжнародному іміджу України, зокрема”, — наголосив міністр.

Він зауважив, що на сьогоднішній день за фактом підробки COVID-сертифікатів відкрито вже понад 800 кримінальних проваджень.

Монастирський нагадав про публікацію NY Times, яку було опубліковано минулого тижня, в якій говорилося зокрема і про підробку сертифікатів в Україні.

Міністр також зауважив, що скорше всього тенденція отримати підробних сертифікат зберігатиметься, адже є велика спокуса отримати документ для відрядження або відпочинку. Особливо для тих, хто перехворів і ще має позитивний ПЛР-тест.

“Людина вважає це (отримання підробного сертифікату — ред.) меншою шкодою ніж, не поїхати з сім’єю у відпустку. Але вона може заразити і тих хто х нею відпочиватиме, і тих, хто з нею їхатиме — сидіти поряд у літаку. І головне — цей сертифікат точно буде виявлений”, — наголосив міністр.

Монастирський наголосив, що наразі виявлення підробних сертифікатів, це той фокус, на який спрямовані поліція та прикордонники.

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Раніше міністр внутрішніх справ звернувся до українців із закликом не розмінювати життя на підробки та повідомляти про правопорушення до кіберполіції або ж на 102.