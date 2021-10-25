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Монастырский рассказал, как подделка COVID-сертификатов ударила по международному имиджу Украины

Киев • УНН

 • 16662 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Подделка COVID сертификатов наносит непосредственный вред международному имиджу нашего государства. В частности Мальта уже отказалась признавать украинские сертификаты из-за большого количества подделок. Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова” сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает УНН.

Монастырский рассказал, как подделка COVID-сертификатов ударила по международному имиджу Украины

Цитата:

“Потому что, если мы говорим о поддельном сертификате, то наверняка никакой штраф не покроет ущерб от того, что этот человек может заразить десятки, а то и сотни людей. Это относительно исхода использования этого (поддельного — ред.) сертификата. А последствия, которые мы видим, о вреде нашему международному имиджу, уже сейчас имеют определенные результаты. В частности, Мальта внесла Украину в список, согласно которому не признаются украинские сертификаты, и люди не могут туда поехать в туристических или бизнес-целях. Я думаю, что те люди, которые пользуются такими сертификатами вредят, как себе лично так окружающим, и международному имиджу Украины, в частности”, — подчеркнул министр.

Он отметил, что на сегодняшний день по факту подделки COVID сертификатов открыто уже более 800 уголовных производств.

Монастырский напомнил о публикации NY Times, которая была опубликована на прошлой неделе, в которой говорилось в том числе и о подделке сертификатов в Украине.

Министр также отметил, что скорее всего тенденция получить поддельных сертификат будет сохраняться, ведь есть большой соблазн получить документ для командировки или отдыха. Особенно для тех, кто переболел и еще имеет положительный ПЦР-тест.

“Человек считает это (получение поддельного сертификата — ред.) меньшим вредом чем, не поехать с семьей в отпуск. Но он может заразить и тех кто с ним отдыхать, и тех, кто с ним едет — сидит рядом в самолете. И главное — этот сертификат точно будет обнаружен”, — подчеркнул министр.

Монастырский отметил, что сейчас выявления поддельных сертификатов, это тот фокус, на который направлены полиция и пограничники.

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Ранее министр внутренних дел обратился к украинцам с призывом не разменивать жизнь на подделки и сообщать о правонарушениях в киберполиции или на 102.

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