Не розмінюйте життя на підробки: голова МВС закликав українців повідомляти про шахрайство з COVID-сертифікатами

Цитата:

“Сьогодні в Україні фіксується найбільша смертність від початку пандемії COVID-19. Це — виклик, який ми маємо подолати разом. Альтернативи вакцинації та дотриманню карантинних обмежень не існує. На жаль, деякі українці готові платити за підроблений сертифікат вакцинації, звертаючись до шахраїв та недобросовісних лікарів. Нацполіція щоденно бореться з такими підробками. Уже розпочато майже 800 проваджень. Відповідальність тих, хто йде на це кримінальне правопорушення, буде невідворотною”, — наголосив Монастирський.

Він закликав усіх, повідомляти про факти підробки сертифікатів на гарячу лінію кіберполіції 0 800 505 170 або за номером 102.

“Бережіть своє життя та не розмінюйте його на підробки”, — наголосив Монастирський.



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Контекст

В Україні загалом з початку пандемії зафіксовано вже 2,72 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Станом на 22 жовтня другий день фіксується рекордний приріст нововиявлених випадків захворювання, приріст за добу, 21 жовтня, становить понад 23,7 тисячі.