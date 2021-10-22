Черговий антирекорд: в Україні вже 2,72 млн випадків COVID-19, за добу - 23 785

"За добу 21 жовтня в Україні зафіксовано 23 785 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - повідомили у МОЗ.

Також за минулу добу:



госпіталізовано – 5 141 особа;



летальних випадків – 614;



одужало – 8 530 осіб.



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 2 725 385 осіб;



одужало – 2 361 365 осіб;



летальних випадків – 63 003;



проведено ПЛР-тестувань – 13 854 545.



Деталі

Із захворілих за минулу добу: дітей – 1 800, медпрацівників – 391.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1647), Дніпропетровській (1641), Одеській (1484), Запорізькій (1391) областях та у місті Київ (1323).

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 19-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень - 20 вересня. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження зокрема "червоної" зони. Сертифікати є двох видів - "жовті" та "зелені".

20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у "жовту" зону карантину з 23 вересня.