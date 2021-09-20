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Карантин в Україні продовжили до кінця року

Карантин в Україні продовжили до кінця року

Київ • УНН

 • 39332 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Уряд до 31 грудня 2021 року продовжив адаптивний карантин в Україні, вперше введений торік через пандемію COVID-19. Завтра, 21 вересня, оголосять, з якої дати по всій території країни встановлюють "жовтий" рівень епіднебезпеки. Таке повідомлення розмістили на сайті МОЗ, пише УНН.

Цитата:

"На засіданні Кабінету міністрів України 20 вересня 2021 року прийнято рішення про продовження адаптивного карантину та режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року", - вказали у МОЗ.

Деталі

На тлі осінніх антирекордів по приросту захворюваності на COVID-19, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко каже, що "поточна епідемічна ситуація контрольована". При цьому він таки констатував "зростання кількості нових випадків COVID-19", але, з його слів, "завдяки вакцинації маємо запас міцності". "Медична система готова реагувати на нову хвилю, але найкращий спосіб зберегти своє життя та здоров’я - щепитися від коронавірусної інфекції за першої нагоди”, - зазначив Ляшко.

Він додав, що 21 вересня відбудеться засідання Державної комісії з ТЕБ та НС, на якому оголосять, з якої дати по всій території країни встановлюють "жовтий" рівень епіднебезпеки.

При "жовтому" рівні діятимуть такі карантинні обмеження:

  • Заборонено проводити масові заходи за участю понад однієї особи на 4 кв. метри площі території або наповненістю залів понад дві третини місць у кожному окремому залі;
  • Не більше 4 осіб за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами - мінімум 1,5 метри;
  • Кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше за дві третини місць або 50% місць у кожному окремому залі;
  • Спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть лише у разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів площі тощо.

Водночас обмеження "жовтого" рівня епіднебезпеки не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кафе та ресторанів, кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть хоча б одне щеплення або чинний (72 години) результат ПЛР- чи експрес-тестування.

За даними МОЗ, кінцеве рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватися всіх карантинних обмежень, залишається за власником. Аби верифікувати безпечність відвідувачів чи працівників закладів (крім освіти) тимчасово слід користуватися міжнародними свідоцтвами, “жовтими” чи “зеленими” внутрішніми COVID-сертифікатами, довідкою 063/о (картка профілактичних щеплень), чинною довідкою про негативний результат (72 години) ПЛР-тесту чи експрес-тестування на антиген.

"Щодо освітнього процесу - заклади освіти працюватимуть за умови наявності не менше як 80% працівників хоча б одного щеплення. Наприклад, станом на 17 вересня за даними обласних та Київської державних адміністрацій 5 350 шкіл з понад 14 тисяч уже відповідають цим вимогам - мають понад 80% працівників хоча б з одним щепленням від COVID-19. Для верифікації безпечності працівників освіти приймаються міжнародні свідоцтва та COVID-сертифікати", - вказали у міністерстві.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки.

16 червня уряд пом'якшив карантинні обмеження в Україні і продовжив дію карантину до жовтня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Усі області наразі перебувають у "зеленій" зоні.

13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень - 20 вересня. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження "жовтої" та "червоної" зон. Сертифікати будуть двох видів - "жовті" та "зелені".

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