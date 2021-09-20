Відсьогодні почали діяти нові правила карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Відсьогодні почали діяти нові протиепідемічні обмеження. Відповідну постанову №954 від 13 вересня 2021 року раніше було оприлюднено на сайті уряду, передає УНН.
“Зелена” зона
Як повідомлялося, в “зеленій” зоні діє вимога обов’язкового носіння масок у громадських приміщеннях і транспорті.
“Жовта” зона
У “жовтій” зоні, крім маскового режиму й необхідності дотримуватися дистанції, забороняються:
— масові заходи за участю понад 1 осіб на 4 кв. м площі приміщення або території;
— завантаженість кінозалів та інших закладів культури більше ніж на 50% місць;
— завантаженість спортзалів і фітнес-центрів більше ніж 1 особа на 10 кв. м;
— робота навчальних закладів, крім тих, де щонайменше 80% працівників мають “жовтий” або “зелений” COVID-сертифікат.
Зазначені обмеження не діятимуть, якщо понад 80% персоналу та 100% відвідувачів, крім осіб до 18 років, вакциновані від COVID-19 однією або двома дозами та пред’явили відповідний сертифікат.
“Помаранчева” зона
У “помаранчевій” зоні діють обмеження “жовтої”. Місцева влада може впроваджувати додаткові обмеження.
“Червона” зона
У “червоній” зоні епіднебезпеки забороняється:
— робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос;
— робота ТРЦ, кінотеатрів, театрів, розважальних закладів, закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- і відеозйомки;
— робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
— робота навчальних закладів, крім тих, де двома дозами вакциновані 100% працівників;
— проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
— робота готелів, хостелів тощо.
Обмеження не застосовуватимуться, якщо весь персонал і всі відвідувачі, крім осіб до 18 років, повністю вакциновані від COVID-19.
Остаточне рішення про те, надавати послуги тільки вакцинованим або дотримуватися всіх карантинних обмежень, залишається за власником.
COVID-сертифікат
Крім того, за наявності “жовтого” або “зеленого” сертифіката про вакцинацію або одужання від COVID-19 особа, котра перетинає кордон або прибуває з тимчасово окупованих територій, може не проходити самоізоляцію.
Нагадаємо
Зокрема, відсьогодні перестала діяти норма, за якою іноземці, що знаходяться в Україні в транзитному режимі і повинні залишити державу протягом 48 годин мали проходити самоізоляцію.