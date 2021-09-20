Відсьогодні почали діяти нові правила карантину

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Відсьогодні почали діяти нові протиепідемічні обмеження. Відповідну постанову №954 від 13 вересня 2021 року раніше було оприлюднено на сайті уряду, передає УНН.

“Зелена” зона

Як повідомлялося, в “зеленій” зоні діє вимога обов’язкового носіння масок у громадських приміщеннях і транспорті.

“Жовта” зона

У “жовтій” зоні, крім маскового режиму й необхідності дотримуватися дистанції, забороняються:

— масові заходи за участю понад 1 осіб на 4 кв. м площі приміщення або території;

— завантаженість кінозалів та інших закладів культури більше ніж на 50% місць;

— завантаженість спортзалів і фітнес-центрів більше ніж 1 особа на 10 кв. м;

— робота навчальних закладів, крім тих, де щонайменше 80% працівників мають “жовтий” або “зелений” COVID-сертифікат.

Зазначені обмеження не діятимуть, якщо понад 80% персоналу та 100% відвідувачів, крім осіб до 18 років, вакциновані від COVID-19 однією або двома дозами та пред’явили відповідний сертифікат.

“Помаранчева” зона

У “помаранчевій” зоні діють обмеження “жовтої”. Місцева влада може впроваджувати додаткові обмеження.

“Червона” зона

У “червоній” зоні епіднебезпеки забороняється:

— робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос;

— робота ТРЦ, кінотеатрів, театрів, розважальних закладів, закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- і відеозйомки;

— робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

— робота навчальних закладів, крім тих, де двома дозами вакциновані 100% працівників;

— проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

— робота готелів, хостелів тощо.

Обмеження не застосовуватимуться, якщо весь персонал і всі відвідувачі, крім осіб до 18 років, повністю вакциновані від COVID-19.

Остаточне рішення про те, надавати послуги тільки вакцинованим або дотримуватися всіх карантинних обмежень, залишається за власником.

COVID-сертифікат

Крім того, за наявності “жовтого” або “зеленого” сертифіката про вакцинацію або одужання від COVID-19 особа, котра перетинає кордон або прибуває з тимчасово окупованих територій, може не проходити самоізоляцію.

Нагадаємо

Зокрема, відсьогодні перестала діяти норма, за якою іноземці, що знаходяться в Україні в транзитному режимі і повинні залишити державу протягом 48 годин мали проходити самоізоляцію.

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