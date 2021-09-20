С сегодняшнего дня начали действовать новые правила карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. С сегодняшнего дня начали действовать новые противоэпидемические ограничения. Соответствующее постановление №954 от 13 сентября 2021 ранее было обнародовано на сайте правительства, передает УНН.
“Зеленая” зона
Как сообщалось, в “зеленой” зоне действует требование обязательного ношения масок в общественных местах и транспорте.
“Желтая” зона
В “желтой” зоне, кроме масочного режима и необходимости соблюдать дистанцию, запрещаются:
— массовые мероприятия с участием более 1 человек в 4 кв. м площади помещения или территории;
— загруженность кинозалов и других заведений культуры более чем на 50% мест;
— загруженность спортзалов и фитнес-центров более чем 1 человек на 10 кв. м;
— работа учебных заведений, кроме тех, где не менее 80% работников имеют “желтый” или “зеленый” COVID-сертификат.
Указанные ограничения не будут действовать, если более 80% персонала и 100% посетителей, кроме лиц до 18 лет, вакцинированы от COVID-19 одной или двумя дозами и предъявили соответствующий сертификат.
“Оранжевая” зона
В “оранжевой” зоне действуют ограничения “желтой”. Местные власти могут внедрять дополнительные ограничения.
“Красная” зона
В “красной” зоне эпидемопасности запрещается:
— работа общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос;
— работа ТРЦ, кинотеатров, театров, развлекательных заведений, учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки;
— работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
— работа учебных заведений, кроме тех, где двумя дозами вакцинированы 100% работников;
— проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
— работа отелей, хостелов и тому подобное.
Ограничения не будут применяться, если весь персонал и все посетители, кроме лиц до 18 лет, полностью вакцинированы от COVID-19.
Окончательное решение о том, предоставлять услуги только вакцинированным или соблюдать все карантинных ограничений, остается за владельцем.
COVID-сертификат
Кроме того, при наличии “желтого” или “зеленого” сертификата о вакцинации или выздоровления от COVID-19 лицо, пересекает границу или прибывает с временно оккупированных территорий, может не проходить самоизоляцию.
Напомним
В частности, отныне перестала действовать норма, по которой иностранцы, находящиеся в Украине в транзитном режиме и должны покинуть государство в течение 48 часов должны были проходить самоизоляцию.