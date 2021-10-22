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Очередной антирекорд: в Украине уже 2,72 млн случаев COVID-19, за сутки - 23 785

Киев • УНН

 • 37303 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,72 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 21 октября, - более 23,7 тысячи, новый антирекорд с начала пандемии, второй день подряд. Госпитализировано за сутки при этом 5,1 тысячи человек, рост по сравнению с показателем предыдущего дня. Летальных случаев за сутки - рекордных 614. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Очередной антирекорд: в Украине уже 2,72 млн случаев COVID-19, за сутки - 23 785

"За сутки 21 октября в Украине зафиксировано 23 785 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 5141 человек;
  • летальных случаев - 614;
  • выздоровели - 8530 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2 725 385 человек;
  • выздоровели - 2 361 365 человек;
  • летальных исходов - 63 003;
  • проведено ПЦР-тестов - 13 854 545.

Детали

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 1800, медработников - 391.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1647), Днепропетровской (1641), Одесской (1484), Запорожской (1391) областях и в городе Киев (1323).

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 19-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности "красной" зоны. Сертификаты есть двух видов - "желтые" и "зеленые".

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября.

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