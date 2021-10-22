Очередной антирекорд: в Украине уже 2,72 млн случаев COVID-19, за сутки - 23 785

КИЕВ. 22 октября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,72 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 21 октября, - более 23,7 тысячи, новый антирекорд с начала пандемии, второй день подряд. Госпитализировано за сутки при этом 5,1 тысячи человек, рост по сравнению с показателем предыдущего дня. Летальных случаев за сутки - рекордных 614. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.