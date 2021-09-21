Офіційно: Україна переходить у "жовту" зону карантину з 23 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. З 23 вересня в усіх регіонах України буде встановлено “жовтий” рівень епіднебезпеки. Про таке рішення Державної комісії ТЕБ та НС повідомили 21 вересня у Департаменті комунікацій Секретаріату Кабміну, пише УНН.
Позачергове засідання Державної комісії відбулося 21 вересня під головування Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. До засідання долучилися також голови обласних державних адміністрацій.
Цитата:
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- "За результатами засідання Державна комісія ТЕБ та НС вирішила:
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- встановити з 00 год 00 хвилин 23 вересня 2021 року “жовтий” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території всіх регіонів України;
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- застосувати на території всіх регіонів України обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для “жовтого” рівня епідемічної небезпеки;
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- головам обласних та міста Києва державних адміністрацій вжити заходів щодо забезпечення дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для відповідного рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19", - йдеться у повідомленні.
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Деталі
Учасники засідання також порушили питання охоплення населення вакцинацією, зокрема вчителів та працівників закладів освіти. Денис Шмигаль зауважив, що в порівнянні з минулим роком захворюваність на COVID-19 серед дітей зростає.
З урахуванням обговорення Державна комісія доручила головам обласних та міста Києва державних адміністрацій вжити заходів до:
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- можливості залучення до процесу вакцинації, у тому числі, вчителів та працівників закладів освіти можливостей існуючих пунктів щеплень у закладах освіти;
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- забезпечення можливості та організації вакцинації у тому числі вчителів та працівників закладів освіти за допомогою виїзних мобільних вакцинальних сесій у разі відсутності в закладах освіти постійних пунктів щеплень;
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- інформування та проактивного запрошення до вакцинації не лише вчителів та працівників закладів освіти, а також їхніх родичів та родичів здобувачів освіти до існуючих пунктів щеплень у закладах освіти та під час роботи виїзних мобільних вакцинальних сесій.
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Голова уряду також нагадав, що Кабінет міністрів змінами до постанови в певному плані також пом’якшив обмежувальні заходи та дозволив працювати закладам господарювання та освіти навіть у “червоній” зоні, але за певних умов.
“Обмеження "жовтої“ та "червоної“ зон не поширюватимуться на ті заклади, де персонал та відвідувачі вакциновані, мають негативний тест або підтвердження нещодавно перенесеної хвороби. Це той метод, який на сьогодні успішно використовує низка європейських і світових країн для того, щоб уберегти людей і водночас не зупиняти економічну активність країни”, — зазначив Прем’єр.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки.
20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
Усі області наразі перебувають у "зеленій" зоні.
13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень - 20 вересня. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження "жовтої" та "червоної" зон. Сертифікати будуть двох видів - "жовті" та "зелені".