Официально: Украина переходит в "желтую" зону карантина с 23 сентября

Внеочередное заседание Государственной комиссии состоялось 21 сентября под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. К заседанию присоединились также председатели областных государственных администраций.

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"По результатам заседания Государственная комиссия ТЭБ и ЧС решила:



установить с 00 ч 00 минут 23 сентября 2021 года "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории всех регионов Украины;



применить на территории всех регионов Украины ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности;



председателям областных и города Киева государственных администраций принять меры по обеспечению соблюдения соответствующих ограничительных противоэпидемических мероприятий, предусмотренных для соответствующего уровня эпидемической опасности распространения COVID-19", - говорится в сообщении.



Детали

Участники заседания также обсудили вопросы охвата населения вакцинацией, в частности учителей и работников учебных заведений. Денис Шмыгаль заметил, что по сравнению с прошлым годом заболеваемость COVID-19 среди детей растет.

С учетом обсуждения Государственная комиссия поручила председателям областных и города Киева государственных администраций принять меры в отношении:



возможности привлечения к процессу вакцинации, в том числе, учителей и работников учебных заведений возможностей существующих пунктов прививок в учреждениях образования;



обеспечения возможности и организации вакцинации в том числе учителей и работников учреждений образования с помощью выездных мобильных прививочных сессий при отсутствии в учебных заведениях постоянных пунктов прививок;



информирования и проактивного приглашения на вакцинацию не только учителей и работников учебных заведений, а также их родственников и родственников соискателей образования в существующих пунктах прививок в учебных заведениях и во время работы выездных мобильных прививочных сессий.



Глава правительства также напомнил, что Кабинет министров изменениями в постановление в определенном плане также смягчил ограничительные меры и позволил работать заведениям хозяйствования и образования даже в "красной" зоне, но при определенных условиях.

"Ограничения "желтой" и "красной" зон не будут распространяться на те заведения, где персонал и посетители вакцинированы, имеют отрицательный тест или подтверждение недавно перенесенной болезни. Это тот метод, который сегодня успешно использует ряд европейских и мировых стран для того, чтобы уберечь людей и одновременно не останавливать экономическую активность страны", - отметил Премьер.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Все области сейчас находятся в "зеленой" зоне.

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения "желтой" и "красной" зон. Сертификаты будут двух видов - "желтые" и "зеленые".