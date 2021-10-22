Не разменивайте жизнь на подделки: глава МВД призвал украинцев сообщать о мошенничестве с COVID-сертификатами
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Министр внутренних дел Денис Монастырский обратился к украинцам и призвал их не прибегать к использованию поддельных COVID-сертификатов, а также сообщать о фактах их подделки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обращение министра, опубликованное в социальных сетях.
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"Сегодня в Украине фиксируется наибольшая смертность от начала пандемии COVID-19. Это - вызов, который мы должны преодолеть вместе. Альтернативы вакцинации и соблюдению карантинных ограничений не существует. К сожалению, некоторые украинцы готовы платить за поддельный сертификат вакцинации, обращаясь к мошенникам и недобросовестным врачам. Нацполиция ежедневно борется с такими подделками. Уже начато почти 800 производств. Ответственность тех, кто идет на это уголовное преступление, будет неотвратимой", - подчеркнул Монастырский.
Он призвал всех сообщать о фактах подделки сертификатов на горячую линию киберполиции 0 800 505 170 или по номеру 102.
"Берегите свою жизнь и не разменивайте его на подделки", - подчеркнул Монастырский.
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Контекст
В Украине в целом с начала пандемии зафиксировано уже 2,72 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19. По состоянию на 22 октября второй день фиксируется рекордный прирост нововыявленных случаев заболевания, прирост за сутки, 21 октября, составляет более 23,7 тысячи.