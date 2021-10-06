На кордоні України менш ніж за два місці виявили понад 1100 фейкових COVID-сертифікатів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Українські прикордонники з 21 серпня виявили більш ніж 1100 недійсних COVID-сертифікатів. Про це інформують у Держприкордонслужбі, пише УНН.
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"Від початку застосування SafeBorder прикордонники вже перевірили більше ніж 450 тисяч цифрових COVID-сертифікатів під час оформлення громадян на в’їзд в Україну та виявили серед них понад 1100 недійсних. Частина з недійсних документів мали ознаки підробок. Лише минулої доби прикордонники направили 13 повідомлень до підрозділів поліції по факту виявлення ознак кримінальних правопорушень за підроблення таких документів, а протягом останнього тижня співробітники Держприкордонслужби виявили майже 80 підробок", - повідомили в ДПСУ.
Деталі
За даними прикордонників, ДПСУ почало використовувати програмне забезпечення і технічні засоби для перевірки COVID-сертифікатів з 21 серпня.
Зазначається, що найбільше підробки громадяни використовують при перетинанні кордону в пунктах пропуску на західній ділянці кордону та в аеропортах.
Окрім того повідомляється, що відповідно до даних, які містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, за останні місяці судами було винесено десятки вироків за виготовлення та використання підроблених сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 при перетинанні державного кордону України.
За даними ДПСУ, громадяни зокрема звертаються до послуг сумнівних інтернет-ділків для отримання підробного сертифікату, або ж виготовляють їх самостійно.
Прикордонники зазначають, що, за повідомленням поліції, 94% ресурсів, які пропонують продаж ПЛР-тестів та підроблених COVID-сертифікатів, є фейковими, або це робота шахраїв. Аби викривати спроби виготовлення та використання підробок, відбувається тісна взаємодія між Нацполіцією, Мінцифрою, МОЗ та Держприкордонслужбою. І на сьогодні правоохоронці вже зареєстрували понад 480 кримінальних проваджень, а також загалом встановили 1750 громадян, які скористалися незаконними послугами.
Додамо
Кабінет міністрів раніше підтримав законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу щодо відповідальності за підроблення документів про щеплення, у тому числі COVID-сертифікатів.
Тим часом у МОЗ заявили, що ініціюватимуть відсторонення керівників закладів охорони здоров’я, де підробляють свідоцтва про вакцинацію. Так, у Міністерстві охорони здоров’я вимагали звільнити з посади керівників 15 медичних закладів через підозри у тому, що лікарі підробляли COVID-сертифікати про вакцинацію.